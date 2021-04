UK: la Grande-Bretagne sera frappée par une vague de chaleur de trois jours avant la chute du mercure | Météo | Nouvelles

Dans une explosion de soleil printanière bienvenue, les prévisionnistes prévoient que les températures augmenteront entre 15 et 18 ° C (59-64 ° F) dans de nombreuses régions demain après-midi. Ces températures resteront dans la majeure partie du Royaume-Uni jusqu’à samedi, où les températures seront à 17 ° C pour une grande partie du pays, selon les dernières cartes météorologiques. Les températures atteindront leur plus haut à 15 heures demain alors que les Britanniques sont cuits au soleil du printemps.

Le mercure sera à son plus haut dans le nord-ouest et le nord-est de l’Angleterre et à Glasgow et à Édimbourg où le prévisionniste Netweather rapporte un maximum de 18 ° C.

Pour le reste du Royaume-Uni, les températures ne descendront pas en dessous de 15 ° C selon le prévisionniste en raison d’une bande de temps chaud frappant le pays.

Les graphiques d’anomalies de WXCharts montrent que la température monte à 6-8C (42-46F) au-dessus de ce qui est habituellement attendu à cette période de l’année.

Pour soutenir davantage les températures élevées, les WXCharts montrent également des températures atteignant 18 ° C et potentiellement 20 ° C (68 ° F) dans certaines régions du pays.

Le prévisionniste a montré que le mercure continuerait de rester au-dessus de 15 ° C dimanche dans certaines parties de l’Écosse.

Une fois de plus, les températures élevées resteront en Écosse, dans le nord de l’Angleterre et dans le sud-ouest.

L’est et le nord-est de l’Angleterre verront le mercure osciller autour de 15 ° C alors que le Royaume-Uni est frappé par une mini-vague de chaleur.

Cependant, lundi, le prévisionniste prévoit que les conditions s’effondreront, l’Écosse enregistrant la plus forte baisse.

JUST IN: Brexit LIVE: Où est le poisson? Les producteurs de saumon consternés par de “ fausses ” données

Selon les prévisions de la BBC de ce soir à demain, ils ont rapporté que le Royaume-Uni verra “un ciel dégagé”.

Les prévisions indiquaient: “Ce soir sera frais avec un ciel dégagé pour une grande partie du Royaume-Uni, ce qui permettra à une touche de gel de se développer.

«Le temps restera principalement nuageux dans l’extrême nord de l’Écosse avec quelques averses.

«Demain sera une autre belle journée pour la plupart avec du soleil partout.

“L’extrême nord de l’Écosse sera à nouveau plus nuageux avec parfois une averse de lumière étrange.”

En regardant vers la fin du mois, le Met Office a signalé la menace d’averses suite à la brève période de soleil.

Ils ont déclaré pour la période du 27 avril au 6 mai: «Un régime établi sera probablement en place dans une grande partie du pays au début, avec une haute pression susceptible d’être centrée à l’ouest ou au nord-ouest du Royaume-Uni.

«Cependant, il y a la menace de quelques pluies et de quelques averses dans le nord et l’est, ainsi que la possibilité que des pluies remontent du sud et affectent les régions du sud du pays plus tard.