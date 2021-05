UK: la Grande-Bretagne va cuire à 21 ° C alors que l’air chaud s’infiltre – nouveaux graphiques | Météo | Nouvelles

De nouvelles cartes et prévisions météorologiques prédisent que les Britanniques pourront sortir leurs barbecues alors que les conditions deviendront de plus en plus chaudes dans deux semaines. Les graphiques des températures minimales et maximales de WXCharts montrent que les températures varieront entre 15 ° C (59 ° F) et 19 ° C (66,2 ° F) le samedi 22 mai à 18 heures.

Les conditions seront légèrement plus douces dans le nord de l’Angleterre, de Newcastle à Manchester, avec des températures plus fraîches de 15 ° C (59 ° F) à 18 ° C (64,4 ° F).

Dans tout le pays de Galles, le mercure variera entre 15 ° C (59 ° C) et 17 ° C (62,6 ° C) tandis qu’en Écosse, les températures seront aussi basses que 13 ° C (55,4 ° F).

Le dimanche 23 mai à 18 heures, les graphiques deviennent jaune clair par endroits et suggèrent que les températures varieront entre 18 ° C (64,4 ° F) et 21 ° C (69,8 ° C) à Londres.

Certaines parties du sud-ouest et du nord de l’Angleterre verront la gamme de mercure entre 14 ° C (57,2 ° F) et 19 ° C (66,2 ° F) alors que les vagues de soleil se propageront.

Le Pays de Galles verra des températures moyennes en mai comprises entre 15 ° C (59 ° F) et 18 ° C (64,4 ° F), selon les graphiques.

Selon les prévisions météorologiques à long terme de Netweather, les 22 et 23 mai, les conditions commenceront à ressembler à «un avant-goût de l’été pour la plupart et deviendront probablement très chaudes ou très chaudes» en raison d’un changement dans les «systèmes de pression».

Il a ajouté que les dates seraient une «période principalement sèche» dans le nord et l’ouest avec des averses et des tempêtes «frappantes» et probablement surtout dans le sud et l’est du Royaume-Uni.

Le changement de conditions intervient après le mois d’avril le plus froid en Angleterre depuis 32 ans.

LIRE LA SUITE: BBC Weather: le Royaume-Uni battu par de fortes pluies et des vents violents

Les températures varieront entre 6 ° C (42 ° F) et 13 ° C (55,4 ° F) à 1h du matin demain matin (dimanche).

Dimanche, le temps sera principalement couvert et nuageux avec des pluies précoces sur le Pays de Galles, le sud-ouest et le nord de l’Angleterre, qui se dirigeront ensuite vers l’est pendant la journée et deviendront de plus en plus clairs et inégaux avant de se dégager au cours de l’après-midi.

Des averses pour les régions du nord et de l’ouest, mais quelques vagues lumineuses se développeront avec des températures allant de 19 ° C (66,2 ° F) dans le sud-est de l’Angleterre, 14 ° C (57,2 ° F) dans la plupart des régions du nord de l’Angleterre et 13 ° C (55,4 ° F) dans la ceinture centrale de Écosse.