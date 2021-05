UK news: La Chine détient 143 milliards de livres sterling d’actifs britanniques – de l’énergie nucléaire aux pubs | Politique | Nouvelles

Les investisseurs basés en Chine ou à Hong Kong contrôlent désormais ou sont actionnaires minoritaires dans près de 200 entreprises britanniques, selon une analyse de données commerciales. Les éléments clés de l’infrastructure comprennent la centrale nucléaire de Hinkley Point C, l’aéroport d’Heathrow, Northumbrian Water, le détaillant de pub Greene King et Superdrug.

L’analyse du Sunday Times a révélé que les investisseurs basés dans l’État communiste de Xi Jinping détiennent près de 57 milliards de livres sterling d’actions dans les 100 plus grandes sociétés cotées du Royaume-Uni.

En tête de liste se trouvait la banque HSBC, dominée par une participation de 49% d’une valeur de 45 milliards de livres sterling.

Les investisseurs chinois détenaient également des participations de plus d’un milliard de livres sterling dans le géant pharmaceutique AstraZeneca, les sociétés pétrolières et gazières Shell et BP et la société d’alcool Diageo.

Le journal a rapporté que d’autres investissements comprenaient au moins 17 écoles indépendantes, les clubs de football Lotus Cars, Barnsley, Wolverhampton Wanderers et Manchester City, les cinémas Cineworld et Odeon UCI, le groupe QHotels et le site Web de voyage Skyscanner.

L’un d’eux a écrit: «(Le) Royaume-Uni devrait être plus strict vis-à-vis de la Chine ou (être) en difficulté.»

Un autre a déclaré: «Se pose la question de savoir si un investissement direct étranger (IDE) aussi important est vraiment dans l’intérêt de la nation?

“Ou plutôt cela profite-t-il simplement aux riches qui, en dernière analyse, n’ont à cœur que leur intérêt personnel!”

Et un troisième a plaisanté: “Aucune incitation pour quiconque à envahir (le) Royaume-Uni lorsque tout est à vendre?”

Les préoccupations concernant les motivations de la Chine à investir si massivement dans les infrastructures des pays étrangers existent depuis des années.

Le régime communiste insiste sur le fait qu’il n’a aucune arrière-pensée et que les investissements de ses entreprises privées sont hors de son contrôle.

Cela est contesté par beaucoup, y compris l’ancien conseiller en chef de Theresa May, Nick Timothy.

Il a précédemment averti que la Chine «pourrait utiliser son rôle pour intégrer des faiblesses dans les systèmes informatiques, ce qui leur permettra d’arrêter la production d’énergie britannique à volonté».

Les inquiétudes concernant le rôle que Huawei jouerait dans la construction du réseau 5G du Royaume-Uni ont conduit le gouvernement de Boris Johnson à confirmer l’année dernière que toutes les pièces fournies par l’entreprise seraient supprimées.

Il semble que cette réfutation publique n’ait guère empêché les autres investissements chinois au Royaume-Uni – suscitant des inquiétudes quant à son influence sur le pays.