UK Plug-in Car Grant : qu’est-ce que c’est et combien pouvez-vous économiser sur une voiture électrique ?

in

Dans le but d’encourager l’adoption des voitures électriques au Royaume-Uni, le gouvernement offre une subvention pour aider à réduire le prix d’une large gamme de nouveaux véhicules électriques. Son titre officiel est Plug-in Car Grant, ou PiCG.

Le chiffre global est une économie de 2 500 £ par rapport au prix de vente recommandé initial (à partir de juillet 2021). Mais il existe diverses restrictions sur la façon dont la subvention est appliquée, et elle n’est pas disponible sur tous les nouveaux véhicules électriques. Il n’est également plus disponible sur les véhicules hybrides.

Vivre au Royaume-Uni et sur le marché d’une nouvelle voiture électrique ? Vous voulez savoir comment économiser 2 500 £ sur le coût de cette voiture ? Lisez la suite pour savoir exactement comment fonctionne la subvention gouvernementale pour les voitures rechargeables.

Quel est le montant de la subvention britannique pour les voitures rechargeables ?

Oui, nous savons que nous avons déjà dit que la subvention est de 2 500 £, mais c’était plus et cela pourrait changer à nouveau à l’avenir.

Le PiCG a été introduit en 2011 et a jusqu’à présent permis aux automobilistes d’économiser plus d’un milliard de livres sterling. Cela a commencé par une remise de 5 000 £ sur les nouvelles voitures électriques et hybrides rechargeables coûtant jusqu’à 50 000 £. Il a été réduit à 4 500 £ en 2016, puis à 3 500 £ en 2018.

Au début de 2020, la subvention a encore été réduite, à 3 000 £, et en mars 2021, elle a chuté de 500 £ supplémentaires pour atteindre son niveau actuel de 2 500 £.

Ce mois-ci a également vu une réduction du prix des véhicules éligibles de 50 000 £ à 35 000 £, ce qui signifie que la subvention n’est plus disponible sur le très populaire Tesla Model 3. La subvention pourrait être à nouveau réduite en 2022, potentiellement à 2 000 £, mais cela est purement spéculatif pour l’instant.

(Crédit image: Shutterstock / Bonne photo de journée)

Quelles voitures sont éligibles à la subvention britannique pour les voitures rechargeables ?

Le gouvernement britannique offre une gamme de subventions pour encourager l’achat de nouveaux véhicules électriques, notamment des voitures, des motos, des cyclomoteurs, des fourgonnettes, des taxis, des camions et des chargeurs domestiques.

Nous nous en tiendrons aux voitures pour cet article. Plus précisément, la subvention ne s’applique désormais qu’aux voitures entièrement électriques, car les hybrides ne sont plus éligibles.

Une remise de 2 500 £ est disponible sur les voitures dont le prix de vente conseillé initial est inférieur à 35 000 £, TVA et frais de livraison inclus. Il s’agit du prix de la voiture avant l’ajout d’options supplémentaires. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez, mais la subvention restera à 2 500 £.

Pour être éligible à la remise de 2 500 £, la voiture doit émettre moins de 50 grammes de dioxyde de carbone (CO2) par kilomètre et être capable de parcourir au moins 70 miles sans produire d’émissions. En d’autres termes, il doit avoir une autonomie électrique d’au moins cette distance pour être éligible.

Aucun hybride dont le prix est inférieur à 35 000 £ ne peut actuellement parcourir 70 miles sur la seule batterie, mais s’il arrive à l’avenir, il devrait être admissible à la subvention.

Une voiture à hydrogène serait théoriquement éligible à la subvention, mais actuellement, ces voitures sont trop chères (environ 60 000 £) pour être admissibles.

Les véhicules électriques admissibles comprennent la Fiat 500e, la Honda e, la Kia e-Niro, la Mini Electric, la Renault Zoe et la Volkswagen ID.3. Vous pouvez trouver une liste complète des véhicules admissibles sur le site Web du gouvernement.

La subvention s’applique uniquement aux véhicules neufs et n’est pas disponible sur les voitures d’occasion. Cela pourrait signifier qu’un tout nouveau véhicule électrique avec la subvention appliquée pourrait coûter un peu plus qu’une voiture électrique presque neuve.

Comment faire une demande de subvention gouvernementale pour les voitures rechargeables

C’est la partie facile ! Il n’y a aucun document à remplir par l’acheteur et vous n’avez pas besoin de payer le prix total de la voiture avant de recevoir une remise de 2 500 £.

Au lieu de cela, le concessionnaire ou le fabricant vendant le nouveau véhicule fait les formalités administratives pour vous, demande la subvention et prend en compte la remise de 2 500 £ dans le prix final que vous payez pour le véhicule.