UK prévisions météo chaudes: la Grande-Bretagne se prélassera dans la glorieuse vague de chaleur de 20 ° C pour frapper – dernières cartes | Météo | Nouvelles

Jusqu’à présent, avril a été un mois mitigé, les gens se réveillant sous le gel, la neige et le grésil dans certaines régions du Royaume-Uni. Mais une vague de chaleur est sur le point de frapper le pays alors que l’été arrive enfin.

Selon les dernières cartes météorologiques de Netweather, les températures à travers l’Angleterre cette semaine atteindront 14 ° C (57,2 ° F) à Londres.

Les Midlands verront également les températures monter à 13 ° C (55,4 ° F).

En Écosse, le temps restera sec avec des températures maximales atteignant 13 ° C (55,4 ° F) dans les highlands écossais, selon le prévisionniste météorologique.

Le Pays de Galles et l’Irlande du Nord connaîtront également des températures de 13 ° C (55,4 ° F).

D’ici le lundi 26 avril, WXCharts a prédit que les températures augmenteront à 20 ° C (68 ° F) dans toute l’Angleterre.

Les prévisionnistes de la BBC ont déclaré que la fin avril et le début mai devraient être caractérisés par des conditions plus chaudes et plus stables.

Ils ont déclaré: «La fin d’avril et la première partie de mai seront à la merci de la haute pression qui devrait souvent se retrouver au nord ou à l’ouest, et de la basse pression au sud près de l’Espagne.

“Le Royaume-Uni sera pris entre ces deux systèmes de pression à grande échelle, donc nous continuerons probablement à voir des conditions météorologiques changeantes.”

Le prévisionniste a déclaré: «La confiance reste faible pour cette période, cependant, des conditions météorologiques mixtes et à évolution lente, typiques du printemps, sont plus probables jusqu’à la fin avril et jusqu’en mai.

«Le temps beau et sec devrait être plus répandu dans l’ensemble, avec des nuages ​​de beau temps et beaucoup de périodes ensoleillées, bien que toutes les régions soient susceptibles de voir des averses ou des pluies plus longues à certains moments.

“Des températures probablement proches de la moyenne, avec des périodes plus chaudes sont parfois possibles.”

Aujourd’hui, Carol Kirkwood de la BBC a déclaré que les températures chuteraient ce soir et seraient proches de zéro.

Elle a déclaré: «Ce sera aussi une nuit froide, avec des températures proches de zéro.

“Donc, certains d’entre nous se réveilleront demain matin avec un départ glacial.

«Mais là où nous avons le ciel dégagé, nous commencerons par un peu de soleil.

«Et demain, comme aujourd’hui, en grande partie sec, des nuages ​​se forment tout au long de la journée.

«Nous pouvons voir des averses dans le sud-ouest, peut-être aussi dans le nord-ouest.

“Et des températures à 8 à Lerwick et 13 à Cardiff.”