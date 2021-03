UK prévisions météo chaudes: la Grande-Bretagne se prélassera dans une chaleur de 24 ° C en JOURS alors que la canicule du printemps frappe | Météo | Nouvelles

Une grande partie du Royaume-Uni peut s’attendre à ce que les températures atteignent les basses 20 la semaine prochaine, alors que les conditions météorologiques commencent à se stabiliser. Les prévisionnistes de la BBC l’ont décrit comme une « mini-vague de chaleur », le Met Office prévoyant des sommets de 24 ° C mardi. Les dernières cartes météorologiques prévoient également le changement marqué des températures, car une grande partie de la Grande-Bretagne devrait profiter des conditions ensoleillées avant le week-end de Pâques.

Le temps chaud devrait s’installer à partir de lundi matin, avec des températures atteignant 18 ° C dans certaines parties de l’Angleterre à 15 heures.

Les températures plus élevées seront principalement confinées à l’est de l’Angleterre, mais on peut encore s’attendre à ce que le mercure atteigne le milieu de l’adolescence dans une grande partie du Royaume-Uni.

Mardi devrait être encore plus chaud, les prévisionnistes s’attendant à des sommets de 24 ° C d’ici l’après-midi.

Les graphiques de Netweather montrent qu’une grande partie de l’Angleterre vire au orange foncé mardi, alors que le mercure dépasse 20 ° C.

La capitale peut s’attendre à des températures aussi élevées que 23 ° C.

Les températures seront un peu plus fraîches plus au nord, avec des sommets de 16 ° C prévus.

L’Écosse et l’Irlande du Nord sont prêtes pour l’augmentation du mercure chez les adolescents.

Les cartes de WXCharts montrent également que l’Angleterre et le Pays de Galles virent au jaune vif, indiquant les températures plus chaudes.

Le graphique montre que le mercure est sur le point d’atteindre les adolescents et les moins de 20 ans à travers le pays d’ici 15 heures.

Les cartes d’humidité montrent que le Royaume-Uni devient rouge foncé mardi, indiquant qu’il pourrait se sentir encore plus chaud.

JUST IN: BBC Weather: le Royaume-Uni va cuire dans une « mini-vague de chaleur » saharienne à 24 ° C

Le météorologue de la BBC, Darren Brett, prévoit également des sommets de 24 ° C mardi.

Il a déclaré: « Pour la plupart d’entre nous la semaine prochaine, la haute pression sera en charge.

«Cela va apporter tout cet air doux et chaud du sud.

« Les températures continueront d’augmenter jusqu’à lundi et mardi. Le pic de mardi pourrait être de 24 ° C. »

En conséquence, l’animatrice du petit-déjeuner de la BBC, Rachel Burden, a décrit le temps chaud à venir comme une « mini-vague de chaleur ».

La température la plus élevée jamais enregistrée en mars était de 25,6 ° C le 29 mars 1968 à Mepal, dans le Cambridgeshire.

Les prévisions de mardi ne devraient guère battre le record.

Mais les prévisionnistes ont averti que les températures chaudes ne resteraient pas longtemps avec le mercure qui devrait chuter à un chiffre mercredi après-midi.