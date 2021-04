UK prévisions météorologiques chaudes: le gel de -3 ° C sera écrasé alors que les températures montent à 20 ° C en un JOUR | Météo | Nouvelles

Telle est la flambée des températures, que certaines régions du Royaume-Uni verront 17 ° C (62,6 ° F) jeudi après-midi. Bien qu’une bande de temps chaud soit sur le point de faire cuire le pays, les prévisionnistes ont mis en garde contre un gel à grande échelle dans de grandes parties de l’Angleterre. Pour plusieurs régions d’Écosse, du Pays de Galles et d’Angleterre, les températures ne dépasseront pas le point de congélation jeudi matin.

En effet, le nord de l’Angleterre et l’Écosse connaîtront des conditions inférieures à zéro en début de journée demain.

Les pires températures seront à Newcastle, où la BBC a prédit des températures aussi basses que -3 ° C (26,6 ° F).

Plymouth verra le plus haut de la vague de froid amer avec le mercure n’atteignant que 3 ° C (37 ° F) à partir de 5 heures du matin jeudi.

Cependant, à la suite de la vague de froid de jeudi matin, les températures augmenteront considérablement au Royaume-Uni.

Après avoir vu un minimum de -3 ° C le matin, le prévisionniste de la BBC Nick Miller a révélé que les températures augmenteraient à 15 ° C (59F) à Newcastle jeudi après-midi.

Pour beaucoup en Angleterre, le mercure oscillera entre 15 et 17 ° C alors que les Britanniques recevront un souffle de soleil printanier.

En Écosse, Glasgow verra un maximum de 15 ° C tandis que de nombreuses régions verront des températures de 12 ° C (53 ° F) bien qu’il y ait une certaine couverture nuageuse.

M. Miller a déclaré: “Il y aura un ciel dégagé pendant la nuit, ce qui entraînera un gel généralisé jusqu’à jeudi.

Ces températures élevées devraient rester pour la semaine prochaine alors que le Royaume-Uni se réchauffe ce mois-ci.

En ce qui concerne la période entre le 26 avril et le 2 mai, il est difficile de savoir si cette période de temps chaud restera au Royaume-Uni.

Ses prévisions indiquaient: «Pour la fin avril et le début mai, les prévisions de température restent assez délicates à cerner.

«La haute pression devrait jouer un rôle majeur dans la configuration météorologique du nord de l’Europe.

«Mais nous avons encore du mal à déterminer exactement où cela aboutira.

«Nos analogues historiques (où nous examinons les années précédentes avec des conditions météorologiques à grande échelle similaires dans le monde entier à ce que nous voyons actuellement) suggèrent que nous continuerons à voir une haute pression dans l’Atlantique ou au nord de l’Europe jusqu’au début du mois de mai.

«Ceci est soutenu par les derniers modèles d’ordinateurs, donc la confiance est un peu plus élevée que la semaine dernière pour que le schéma sec, stable et plus froid que la normale se poursuive.

«Nous nous appuyons un peu plus sur les analogues historiques étant donné les très faibles performances récentes des modèles informatiques.

“Cependant, les températures seront extrêmement sensibles à l’endroit où se situe le maximum et au type d’air que les vents souffleront sur le Royaume-Uni.”