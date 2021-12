UK snow LIVE: Craintes de panne généralisée alors que la tempête Barra à 70 mph va déverser jusqu’à 12 IN de neige | Météo | Nouvelles

Le Met Office a établi qu’il est probable que la tempête Barra ne sera pas aussi mauvaise que la tempête Arwen, mais cette perturbation des voyages est probable.

Ailleurs, une perte de puissance à court terme est possible en raison du vent et de la neige et de fortes pluies devraient tomber jusqu’à mercredi.

Il y a également « une petite chance » que des vagues plus grosses que d’habitude dans les zones côtières puissent présenter un risque de blessure ou potentiellement une menace pour la vie si des vents violents fouettent le mobilier urbain et le matériel de plage dans les airs.

La porte-parole du Met Officer, Nicky Maxey, a déclaré: « La tempête Barra apportera des vents forts et de fortes précipitations dans de nombreuses régions du Royaume-Uni aujourd’hui.

« Nous pouvons également voir de la neige sur les hauteurs.

« Il est peu probable qu’il ait un impact aussi important que la tempête Arwen la semaine dernière, mais il y aura des conditions venteuses donc les gens doivent toujours être préparés. »