UK snow tracker EN DIRECT : avertissements de neige et de glace du Met Office alors que les conducteurs font face au chaos des voyages AUJOURD’HUI | Météo | Des nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement jaune de neige et de glace pour certaines parties du nord de l’Écosse, comme Inverness et Aberdeen, qui est en place de minuit mardi à 9 heures mercredi. Des averses de neige fréquentes sont attendues tout au long de la journée, ce qui pourrait perturber les déplacements, a averti le Met Office. Un avertissement de vent jaune a également été émis pour certaines parties du nord de l’Écosse, qui est en place de 10 h 00 à 23 h 59 mardi et pourrait entraîner des retards dans le transport routier, aérien et par ferry. Dans le nord de l’Angleterre, un avertissement de verglas jaune est en place de 2h à 11h mardi.

