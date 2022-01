UK snow tracker EN DIRECT: la Grande-Bretagne s’est préparée à jusqu’à 23 cm de neige AUJOURD’HUI – Avertissements du Met Office | Météo | Des nouvelles

Se rendre au travail pendant les mois d’hiver peut devenir un défi, avec des routes glissantes et des voies ferrées verglacées rendant les trajets quotidiens difficiles.

Neha Thethi, responsable de l’emploi chez Lime Solicitors, a déclaré que les employés doivent faire des efforts raisonnables pour se rendre au travail malgré toute perturbation grave des transports ou fermeture de route. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que vous mettiez votre santé et votre sécurité en danger en travaillant, c’est pourquoi il est généralement préférable d’être flexible dans ces circonstances.

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs ont toujours le devoir de veiller à la sécurité de leurs travailleurs et cela devient encore plus important lorsque le temps devient froid.

Bien qu’il n’y ait pas de température minimale sur le lieu de travail qui doit être légalement respectée, cela inclut tout, de la fourniture de vêtements appropriés pour les aider à rester au chaud à la garantie que l’espace de travail est sûr et exempt de risques de glissade. Si votre lieu de travail ne peut pas se conformer, il ne peut pas exiger que vous veniez travailler.

Si vous êtes inquiet au sujet des factures de chauffage à la maison, n’oubliez pas que vous pouvez demander un allégement fiscal de 6 £ par semaine à partir du 6 avril 2020. N’oubliez pas que cela s’applique principalement aux employés qui travaillent régulièrement à domicile et non à de rares occasions en période défavorable. conditions météorologiques.