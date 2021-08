UK Storm Tracker EN DIRECT: 35 jours de pluie VIDÉO en 2 heures – Avertissement du Met Office | Météo | Nouvelles

Avec pratiquement aucune brise, les fortes averses sont devenues stationnaires autour du sud-est de l’île et ont déversé plus de 120 mm de pluie près de la ville de Ventnor jusqu’à présent aujourd’hui. Selon certaines informations, l’A3055 a été complètement inondée et les conducteurs ont été invités à trouver des itinéraires alternatifs. À Ryde, plus d’un demi-mois de pluie est tombé en seulement deux heures, déclenchant une alerte aux inondations dans la région.

Un avertissement d’inondation est également en place au ruisseau Monktonmead à St Johns, où les résidents ont été informés que des inondations sont attendues et qu’une action est immédiatement requise.

Le service d’incendie et de sauvetage de l’île de Wight a conseillé aux personnes touchées par les inondations de déplacer leurs objets de valeur à l’étage et de faire ce qu’elles peuvent pour garder leurs appareils électroniques à l’écart de l’eau.

Les orages et les pluies torrentielles pourraient provoquer des inondations dans une plus grande partie du Royaume-Uni, en particulier dans certaines parties du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles.

LIRE LA SUITE: BBC Weather: Carol Kirkwood met en garde contre les conditions orageuses pour battre la Grande-Bretagne

Le Met Office a émis lundi un avertissement météorologique jaune pour les tempêtes qui couvre des zones telles que Cardiff, Gloucestershire, Hampshire, Oxfordshire et Londres et est en place jusqu’à 23 heures.

Jusqu’à 50 mm de pluie pourraient tomber en l’espace de quelques heures, selon les prévisionnistes.

Nicola Maxey, porte-parole du Met Office, a déclaré: “Cela peut entraîner des inondations d’eau de surface, car les drains ne peuvent pas évacuer la pluie assez rapidement et pulvériser sur les routes.

“Tout le monde dans la région ne verra pas d’orages ou de pluie, mais le risque est là.

“Plus de pluie va arriver cette semaine, avec un potentiel d’orages mercredi.”

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…