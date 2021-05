UK tempête prévue: grêle tonnerre et éclairs pour écraser le Royaume-Uni CE SOIR «La semaine est une annulation» | Météo | Nouvelles

Le Met Office dit qu’il y aura un risque accru d’orages ce soir car l’air froid “inhabituellement” pour mai se déplace vers le sud à travers le pays. Cela provoquera un mélange de périodes ensoleillées et d’averses éparses qui peuvent être lourdes de grêle.





Certaines averses de neige sont également probables sur les collines du nord de l’Écosse.

Dans la nuit de ce soir, le Met Office a déclaré que les averses diurnes s’atténueraient et deviendraient largement confinées aux régions du nord et de l’est.

Selon le Met Office, il sera sec dans la plupart des zones avec de longues périodes de clarté et quelques plaques de brouillard et de brouillard se formeront.

Il y aura ensuite des averses éparses à travers l’Écosse alors que les nuages ​​se forment dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Les derniers graphiques de couverture nuageuse et de pluie publiés par le Met Office montrent que de grandes parties du Royaume-Uni, notamment le Pays de Galles, le centre de l’Écosse et les Midlands, seront couvertes par des nuages ​​épais.

À 1h du matin jeudi, le graphique suggère que la pluie sera confinée au nord de l’Écosse et au nord-ouest de l’Angleterre.

Demain, il sera couvert avec des averses éparses dans le nord de la Grande-Bretagne et certaines d’entre elles seront hivernales avec de la grêle.

Il y aura une épaisse couverture nuageuse et de fortes pluies dans tout le sud de l’Angleterre, mais cela deviendra de plus en plus pluvieux.

LIRE LA SUITE: Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: un système européen de 300 milles à 20 ° C se dirige vers le Royaume-Uni

Les meilleures conditions sèches et ensoleillées seront au Pays de Galles et au centre de l’Angleterre, selon les prévisionnistes.

Jeudi à 13 heures, les graphiques de couverture nuageuse et de pluie du Met Office montrent de grandes parties du Royaume-Uni devenant bleu et jaune, indiquant de fortes précipitations.

Pendant ce temps, les perspectives d’orages de NetWeather, valables de 6 heures du matin mercredi à 6 heures du matin jeudi, suggèrent également qu’il existe au moins 10% de risque d’orages dans le sud de l’Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Nick Finnis, un prévisionniste senior chez Netweather, a ajouté: «Cela soutiendra le développement de plus en plus répandu de fortes averses et de faibles orages éparpillés tout au long de la journée dans de nombreuses régions, car un chauffage de surface modeste sous l’air froid en altitude augmente l’instabilité.

«Les averses ou les orages les plus violents peuvent être accompagnés de petites grêles et de rafales de vent.

«Dans le nord, il y a probablement de la neige sur les collines, même si le niveau de neige augmente tout au long de la journée.»

À partir de ce soir, les températures varieront entre 0 ° C (32 ° F) dans le centre de l’Écosse et jusqu’à 6 ° C (42,8 ° F) dans le sud de l’Angleterre.

Pendant ce temps, les températures varieront entre 7 ° C (51,8 ° F) à Grampian et 14 ° C (57,2 ° F) dans le sud-ouest de l’Angleterre, des températures inférieures à la moyenne de 16 ° C (60,8 ° F) pour cette période de l’année.

Faisant référence aux conditions de demain, le porte-parole du Met Office, Simon Partridge, a déclaré: «Cette semaine est une annulation en ce qui concerne le soleil.

«C’est tout sauf saisonnier là-bas.

«Le froid sera suivi de plus de vent et de pluie ce week-end avant une autre semaine froide à suivre.

«Les choses ne semblent pas s’installer avant la mi-mai.»