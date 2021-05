UK tempête prévue: la Grande-Bretagne sera écrasée par un déluge de pluie abondante de 7 jours à partir de demain – cartes | Météo | Nouvelles

De nouvelles cartes et prévisions météorologiques prévoient que jusqu’à 57 mm de pluie tomberont dans certaines régions du Royaume-Uni entre le lundi 10 mai et le dimanche 16 mai. au nord-ouest de l’Angleterre et 42 mm dans certaines parties du sud-ouest de l’Angleterre à 23 heures le dimanche 16 mai.

Les graphiques montrent également que la ceinture centrale de l’Écosse sera inondée de 54 mm de pluie, tandis que les régions du nord recevront jusqu’à 24 mm de pluie.

Ailleurs, d’autres parties de l’Angleterre connaîtront des conditions plus modérées avec 14 mm à travers le sud-est, 10 mm à l’est et 24 mm au nord-est.

Les prévisions météorologiques du Met Office pour la semaine prochaine indiquent que de la pluie est attendue dans la plupart des régions du Royaume-Uni, les conditions devenant de plus en plus instables.

Demain, les prévisionnistes disent que ce sera un début en grande partie sec avec des périodes de brillance précoce et des quantités variables de couverture nuageuse.

Il sera alors lumineux pendant la journée avec des rayons de soleil et une couverture nuageuse inégale.

Des averses éparses se développeront dans les régions du nord et de l’ouest qui se répandront vers l’est tandis que d’autres seront fortes et orageuses.

Le Met Outlook de mardi à jeudi indique: «Toutes les parties sont susceptibles de voir un mélange de soleil et d’averses, certaines fortes avec un risque de tonnerre. Peut-être des pluies plus persistantes dans certaines parties du sud plus tard. »

Les températures varieront entre 8 ° C (46,4 ° F) et 11 ° C (51,8 ° F) en Écosse, au Pays de Galles et dans le nord de l’Angleterre.

Les graphiques de précipitations cumulées totales sur 24 heures de WX Charts montrent que jusqu’à 20 mm de pluie tomberont dans certaines parties du nord de l’Angleterre et des Pennies avec une moyenne de 3 à 5 mm dans le reste du Royaume-Uni.

En Écosse, jusqu’à 18 mm frapperont des parties de l’Écosse mardi avec une moyenne de 2 mm dans le reste du pays.

Mercredi apportera de nouvelles averses éparses qui seront en grande partie confinées aux zones nord et ouest, mais qui se propageront plus tard vers l’est.

Pour mercredi, les graphiques WX totalisent des précipitations accumulées sur 24 heures montrent que la plupart des régions du Royaume-Uni seront touchées par environ 3 mm de pluie tandis que Dumfries et Galloway pourraient connaître des averses allant jusqu’à 20 mm.

Jusqu’à 10 mm pourraient également tomber dans certaines parties du Lake District.

Plus tard dans la semaine prochaine, toutes les régions du Royaume-Uni sont susceptibles de voir un mélange de soleil et d’averses, certaines fortes avec un risque de tonnerre.

Les prévisionnistes disent qu’il pourrait y avoir une chance de «pluies plus persistantes» dans certaines régions du sud.

Pour jeudi, les cartes de précipitations cumulées totales sur 24 heures de WXCharts prévoient que jusqu’à 12-15 mm pourraient tomber dans certaines parties du sud de l’Écosse et des Hébrides extérieures.

Certaines parties du nord du Pays de Galles et du nord-ouest de l’Angleterre pourraient voir entre 9 et 11 m de pluie, tandis que le reste du Royaume-Uni verra environ 2 mm.

Vendredi, l’ouest de l’Écosse, le Pays de Galles et le nord de l’Angleterre verront le plus de précipitations, les graphiques indiquant entre 12 et 14 mm pourraient tomber dans certaines parties du Royaume-Uni.

Vendredi, cependant, la plupart des régions du Royaume-Uni connaîtront environ 1 mm de pluie.

Samedi, jusqu’à 10 mm de pluie tomberont sur certaines parties du sud de l’Écosse, jusqu’à 6 mm dans le nord du Pays de Galles, tandis que le reste du Royaume-Uni connaîtra 1 mm de pluie.

Cela vient après que les Britanniques aient bravé les fortes pluies et les vents violents pour passer du temps dans les jardins de bière de pub.

Selon le Met Office, les précipitations les plus fortes ont été enregistrées à Croeserw, West Glamorgan, avec 98,2 mm de pluie.

Le village de Treherbert dans les vallées du sud du Pays de Galles a suivi avec 89 mm de pluie.