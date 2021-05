UK: un système européen de 300 milles à 20 ° C rugit vers la Grande-Bretagne – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

BBC Weather: l’Europe prévoit des températures étouffantes

Le mois de mai a commencé sur une note glaciale avec la neige qui a frappé les régions du nord après que les températures ont plongé à 2 ° C hier. Mais les conditions hivernales pourraient bientôt être détruites car un système à haute pression devrait faire monter les températures à partir de la semaine prochaine. Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a partagé des cartes montrant des nuances d’air chaud rouge et orange tourbillonnant à travers l’Europe du Nord et se dirigeant vers le sud-est de l’Angleterre le mardi 11 mai.

Les cartes suggèrent également que des températures de 20 ° C pourraient balayer les régions du nord et de l’ouest de l’Europe le même jour, envoyant potentiellement l’air chaud vers la Grande-Bretagne également.

Il a écrit sur Twitter: “Impressionnant gradient de température de la masse d’air d’ouest en est.

“Plus de 20 ° C sur environ 300 miles.”

M. Gaze a expliqué que les conditions météorologiques au Royaume-Uni sont susceptibles de changer la semaine prochaine après un démarrage à froid en mai, avec l’arrivée de la haute pression.

Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: la haute pression devrait arriver au Royaume-Uni (Image: WXCHARTS / WEATHER OUTLOOK)

Il a déclaré à Express.co.uk: «Les choses deviennent plus incertaines à mesure que nous nous dirigeons vers la semaine prochaine.

«Après un début froid et pluvieux, il y a des signes de haute pression qui commencent à avoir plus d’influence.

“Cependant, cela n’a pas l’air particulièrement chaud ou stable, bien que dans une grande partie du pays, cela puisse être une amélioration par rapport aux conditions actuelles!”

La Grande-Bretagne pourrait grésiller à partir du dimanche 9 mai, alors que les derniers modèles de températures de WXCHARTS montrent des sommets de 18 ° C atteignant Londres, Norwich et Kent dans le sud-est de l’Angleterre.

LIRE LA SUITE: Météo de la BBC: les vents continuent de frapper le Royaume-Uni avec des gelées frappant le pays

Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: les cartes montrent l’air chaud poussant vers le Royaume-Uni depuis l’Europe (Image: PERSPECTIVES MÉTÉO)

Plus au nord à Lincoln et Nottingham, les températures pourraient atteindre 17 ° C, tandis que Cumbria dans le nord-ouest et Newcastle et les Yorkshire Dales dans le nord-est sont légèrement plus fraîches à 12 ° C.

Quelques jours plus tard, le mardi 11 mai, les températures pourraient atteindre des chiffres à deux chiffres, l’air chaud européen atteignant des sommets de 14 ° C dans le sud-est.

Les prévisions météorologiques de la BBC pour la semaine prochaine prévoyaient également une hausse des températures la semaine prochaine en raison de la haute pression balayant le Royaume-Uni.

Les prévisions entre le lundi 10 mai et le dimanche 16 mai indiquent: «La deuxième semaine complète de mai devrait commencer à provoquer un changement progressif de la météo.

NE MANQUEZ PAS

BBC Weather: De fortes pluies et des vents violents frappent l’Europe [MAPS]

Avertissements météorologiques du Met Office – Des coups de vent de 60 mph frappent la côte britannique [CHARTS]

Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prélassera dans une chaleur de 21 ° C la semaine prochaine [FORECAST]

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les températures pourraient grimper jusqu’à 18 ° C dans le sud-est (Image: WXCHARTS)

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: un système européen brûlant est montré en direction du Royaume-Uni (Image: WXCHARTS)

«La haute pression ne devrait pas rester longtemps éloignée au sud, et nous devrions la voir commencer à remonter du sud-ouest.

«La moitié sud du pays devrait avoir une tendance plus sèche au cours de la semaine.

«Au fur et à mesure que le haut monte du sud, des vents du nord-ouest ou du nord se développeront sur le bord nord de celui-ci, et cela continuera à alimenter une masse d’air polaire au Royaume-Uni.

«Les températures seront toujours inférieures à la normale pour la période de l’année, suite à un mois d’avril très froid.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: le panache européen est configuré pour envoyer des températures poussant à 20 ° C (Image: WXCHARTS)

“Cependant, à mesure que le sommet se rapproche un peu de nous, les vents du nord se déplaceront et s’affaibliront, et l’air polaire sera à la place envoyé en Scandinavie, où nous prévoyons qu’un système de basse pression se prépare.”

“Cela permettra aux températures de se modérer et de dériver plus près de la normale, mais probablement pas au-dessus de la moyenne.”

Le Met Office a ajouté que le sud-est devrait connaître des “conditions plus chaudes” la semaine prochaine.

Les prévisions entre le dimanche 9 mai et le mardi 18 mai indiquaient: Des températures plus proches de la moyenne, avec une chance de conditions plus chaudes dans le sud-est.

Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: les graphiques montrent que le sud-est supporte le plus gros du système européen (Image: PERSPECTIVES MÉTÉO)

“De nouvelles épisodes de pluie, d’averses et de vents frais principalement pour le nord, avec un peu de neige sur les collines dans l’extrême nord jusqu’au début de la semaine prochaine.

«Après cela, je suis resté instable pour le reste de la période avec des averses, des pluies plus longues et des vents forts.

“Les températures devraient redescendre en dessous de la moyenne, ou rester proches de.”