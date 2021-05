UK: une chaleur torride de 23 ° C pour brûler la Grande-Bretagne lors d’une explosion de 3 jours – nouveaux graphiques | Météo | Nouvelles

Les Britanniques sont sur la bonne voie pour une fin de mois torride avec des températures dépassant 20 ° C pendant trois jours consécutifs. Un soleil radieux et des conditions estivales douces devraient se faire sentir à travers le Royaume-Uni à partir du dimanche 23 mai. Les derniers graphiques de températures maximales produits par NetWeather montrent que de vastes régions du Royaume-Uni deviennent rouges.

Le mercure devrait franchir la barrière des 20 ° C sur toute la longueur du pays le 23 mai.

Le sud-est de l’Angleterre devrait culminer à 22 ° C, les zones centrales et le nord-est de l’Écosse peuvent s’attendre à 21 ° C, selon les dernières cartes de température.

Des panaches d’air chaud semblent continuer à pousser d’Europe et à tourner le cadran des thermomètres jusqu’au lundi 24 mai.

Les cartes thermiques montrent des zones ombrées en rouge de plus en plus répandues dans les régions de l’ouest du pays.

Les températures augmenteront encore pour atteindre des sommets de 23 ° C dans l’extrême sud de l’Angleterre, 22 ° C dans le nord-ouest et même 21 ° C dans le nord de l’Écosse.

Ailleurs, on s’attend à ce que le mercure reste dans les hauts-adolescents et les bas 20 ° C.

Une zone de haute pression devrait subsister sur de vastes zones de Grande-Bretagne pour une troisième journée consécutive le mardi 25 mai.

L’air chaud et le soleil continueront d’engloutir une grande partie du pays, avec 23 ° C à nouveau prévu dans le sud et de faibles 20 ° C et des adolescents élevés attendus ailleurs.

Selon les prévisions à long terme de NetWeather.TV du 22 mai, les Britanniques devraient s’attendre à des conditions «très chaudes ou très chaudes».

L’air humide pourrait également augmenter la menace de pluies et même de coups de tonnerre.

Les prévisions à long terme de NetWeather.TV indiquent: «Un avant-goût de l’été pour la plupart et devenant probablement très chaud ou très chaud.

«Un intervalle orageux humide est possible plus tard, principalement dans le sud, donnant des averses torrentielles localisées.

«Dans le sud, il pourrait devenir assez chaud. Plus tard, une transition vers des conditions météorologiques plus changeantes est favorisée.

«Les pluies et les températures deviennent proches de la norme pour la seconde quinzaine de mai.

«Par conséquent, certaines journées chaudes voire très chaudes sont possibles. Cependant, il n’y a pas de signal pour des conditions plus généralement réglées. »