UK Watchdog prolonge la date limite du régime d’enregistrement pour les entreprises de cryptographie

Juridique & Réglementaire

La FCA prolonge la date limite d’inscription pour les entreprises de cryptographie ; « Nombre significativement élevé » ne répondant pas aux normes AML

Tout en émettant un nouvel avertissement aux investisseurs concernant les actifs cryptographiques, la FCA a déclaré que même si une entreprise est enregistrée auprès d’elle, elle n’est “pas responsable de s’assurer” que ces entreprises protègent les actifs des clients.

La Financial Conduct Authority (FCA) indique qu’un nombre important d’entreprises de crypto-monnaie retirent leurs demandes d’enregistrement auprès de l’agence car elles ont du mal à respecter les normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le régulateur britannique des marchés a déclaré jeudi dans un communiqué,

« Un nombre considérablement élevé d’entreprises ne respectent pas les normes requises en vertu du Règlement sur le blanchiment d’argent, ce qui entraîne un nombre sans précédent d’entreprises qui retirent leurs demandes. »

En tant que tel, la FCA prolonge la date limite de son régime d’enregistrement temporaire pour les entreprises de crypto-actifs existantes au 31 mars 2022, à partir du 9 juillet 2021.

Cette extension permettra aux sociétés de cryptographie de continuer à fonctionner pendant que leurs applications sont sous « évaluation robuste ». Cependant, les entreprises qui ne font pas partie du régime ou qui ne sont pas enregistrées auprès de la FCA seront soumises aux pouvoirs d’exécution pénale et civile du régulateur si elles poursuivent leurs activités.

Actuellement, seules cinq sociétés sont enregistrées auprès de la FCA, dont l’échange crypto Gemini et la start-up britannique Ziglu. Des dizaines d’applications sont inscrites sur la liste du régime.

Dans le même communiqué, la FCA a lancé un nouvel avertissement aux investisseurs sur la nature hautement spéculative des actifs cryptographiques. Les clients doivent être prêts à perdre tout leur argent rapidement, a encore une fois déclaré la FCA.

Le chien de garde n’a aucun pouvoir de protection des consommateurs pour les activités d’une entreprise, et même si une entreprise est enregistrée auprès de la FCA, “il n’est pas responsable de s’assurer que les entreprises de crypto-actifs protègent les actifs des clients (c’est-à-dire l’argent des clients)”, ajoute-t-il. .

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.