Il est affirmé que l’UKAD, l’organisme responsable de la police du sport propre au niveau national, a autorisé British Cycling à mener sa propre sonde l’année suivante après qu’un individu a fourni un échantillon avec une quantité inhabituelle de nandrolone, un stéroïde interdit, dans un test hors compétition. .

Il existe divers degrés de gravité appliqués aux niveaux de nandrolone, qui se produit naturellement dans le corps, qui apparaissent dans les tests.

Une lecture élevée constituerait un test «échoué» et une sanction de l’UKAD, tandis que des traces de métabolites pourraient indiquer des suppléments nutritionnels contaminés ou des problèmes de santé et nécessiteraient un examen plus approfondi.

Toute infraction de dopage potentielle en 2010 serait en dehors du délai de prescription de 10 ans pour les sanctions et la nature historique des allégations signifie que le début d’une enquête impliquera une enquête longue et approfondie pour les deux organisations.

Cependant, il est entendu que l’UKAD espère que le problème pourra être résolu en coopération avec l’AMA.

«Nous travaillons avec l’Agence mondiale antidopage pour enquêter sur les allégations relatives aux contrôles privés effectués par British Cycling en 2011», a déclaré un porte-parole.

«L’UKAD examine les archives pour confirmer les décisions qui ont été prises en 2011 conformément à la procédure régulière établie par l’AMA.»

British Cycling, qui, selon elle, a effectué ses propres tests en privé dans un laboratoire n’appartenant pas à l’AMA et n’a pas transmis les résultats à l’UKAD, est en train de revoir ses processus de l’époque, mais le départ du personnel clé dans l’intervalle rend cela difficile.

« Nous ne sommes pas en mesure de donner un commentaire complet sur cette histoire à ce stade car les événements ont eu lieu il y a plus de 10 ans et aucune des équipes dirigeantes impliquées n’a travaillé pour British Cycling depuis un certain temps », a déclaré un communiqué de British Cycling.

«Nous examinons les documents archivés qui existent depuis cette période et, bien que ce ne soit pas un processus simple ou rapide, nous partagerons les résultats avec les parties concernées.»