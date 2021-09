UKGC accepte Bitcoin mais PayPal semble le choix préféré

La United Kingdom Gambling Commission (UKGC) a modifié la réglementation en autorisant le bitcoin comme méthode de paiement dans les casinos depuis 2016. Le Royaume-Uni rejoint ainsi les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Australie en tant que pays reconnus dominés par la crypto. l’industrie des casinos. Bitcoin a été la première crypto-monnaie établie et est restée dominante malgré la sortie de milliers de crypto-monnaies différentes. Bien que cette monnaie numérique soit principalement appréciée pour son haut niveau de commodité pour le financement et le retrait, PayPal reste l’option de paiement par excellence sur le marché des jeux d’argent britannique. Comment ce porte-monnaie électronique est-il resté le moyen de paiement le plus courant ?

L’UKGC, une juridiction pour accepter officiellement le Bitcoin

En 2016, l’UKGC a appliqué une nouvelle règle aux opérateurs de jeux de hasard agréés dans laquelle le bitcoin a été ajouté aux solutions de paiement dans les centaines de casinos en ligne. À cette époque, il serait impossible d’imaginer que cette monnaie numérique s’étende au marché britannique du jeu, mais grâce à cette réglementation, les utilisateurs peuvent déplacer des fonds rapidement, en toute sécurité et de manière anonyme. Les avantages de choisir le bitcoin sont importants car cette option bancaire est principalement utilisée pour ses systèmes de dépôt et de retrait plus rapides. En fait, lorsque vous financez votre compte de casino en ligne, votre première exigence est une transaction rapide. Lorsque vous choisissez cette crypto-monnaie bien connue, vous bénéficierez des processus de dépôt et d’encaissement les plus rapides une fois que vous aurez acheté des unités bitcoin. La sécurité et l’efficacité des transactions sont également d’autres avantages d’opter pour ce mode de paiement moderne car la procédure est confirmée en quelques minutes.

Pourquoi PayPal est-il le meilleur choix dans les casinos en ligne britanniques ?

Avec la concurrence féroce entre les sociétés de paiement, les joueurs disposent de méthodes de paiement sans fin et certains d’entre eux offrent des processus plus efficaces. Des options traditionnelles aux options modernes, un large choix de ces systèmes de paiement est disponible sur la plateforme de jeu réputée. PayPal est l’une de ces options bancaires qui ont permis aux joueurs de financer et de retirer leur argent. Créé en 1998 et devenu la solution de paiement en ligne mondiale en 2002, ce portefeuille numérique continue de grimper à un rythme gigantesque, permettant aux joueurs de déposer et de retirer leurs gains. Comme le choix de SammyBingo de sites de bingo PayPal pour les joueurs britanniques est plus large, trouver les sites Web exceptionnels sera un processus simple. PayPal est donc considéré comme le principal et le plus grand nom de l’industrie du jeu. Comme il est associé au chien de garde britannique du jeu, les utilisateurs ne sont connectés qu’aux casinos sous licence.

Comment PayPal est-il devenu le portefeuille électronique de choix pour les casinos de bingo ?

PayPal est principalement reconnu pour être simple, sûr et sécurisé, ce qui permet des activités de jeu dans plusieurs pays. Ce portefeuille électronique renommé est disponible sur les options de dépôt et de retrait. En fait, l’avantage de choisir PayPal est la fluidité des dépôts et des retraits. Comme vous l’avez fait, vous devez vous inscrire sur votre site de bingo en ligne préféré et choisir PayPal pour effectuer un dépôt. La transaction est instantanée, vous pouvez donc jouer à vos jeux préférés n’importe où et n’importe quand. De plus, les nouveaux arrivants sont assurés de ressentir une superbe expérience de jeu en ligne avec cette option de paiement bien connue car elle offre une couche supplémentaire de sécurité et de sûreté. En fait, il n’est pas nécessaire de saisir des informations bancaires personnelles lors du dépôt avec PayPal. Avec ces avantages offerts par PayPal, il n’est pas surprenant qu’il soit resté la méthode courante parmi les joueurs de bingo en ligne.

Conclusion

Sans aucun doute, le bitcoin est la monnaie numérique largement utilisée et plusieurs pays ont commencé à autoriser cette méthode comme solution de paiement pour les jeux d’argent, y compris le Royaume-Uni. Cette crypto-monnaie symbolise la révolution de l’industrie du jeu en ligne dans ce pays. Bien que cette incroyable solution de paiement ait envahi le marché du jeu, PayPal continue de gagner le cœur des joueurs et est resté l’option de paiement courante dans les casinos. Ce porte-monnaie électronique est le plus grand nom et mérite une médaille d’or dans le domaine du jeu car il offre des commodités incomparables.

Clause de non-responsabilité. Ceci est un communiqué de presse payant. Les lecteurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de prendre des mesures concernant l’entreprise promue ou l’une de ses sociétés affiliées ou services. Cryptopolitan.com n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans le communiqué de presse.