Ukraine : Comment Biden peut contrer Poutine et la Russie

L’Ukraine n’est pas un allié du traité, mais la crédibilité des États-Unis est néanmoins en jeu.

a situation qui s’intensifie en Ukraine a présenté au président Biden peut-être son défi de politique étrangère le plus difficile à ce jour. L’Ukraine – un allié pro-occidental non membre de l’OTAN depuis 31 ans à l’abri de l’emprise de Moscou – regarde une fois de plus le canon de son ennemi familier, avec plus de 100 000 soldats russes amassés à sa frontière.

Il était autrefois impensable que le président russe Vladimir Poutine, malgré toute sa nostalgie soviétique, s’empare de la région du Donbass en Ukraine. Cette menace est maintenant imminente, et elle met en péril non seulement l’Ukraine, mais aussi l’Europe libre telle que nous la connaissons.

Pour le bien de l’Ukraine et plus largement…