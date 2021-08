Ulefone Armor 11 review : Erreurs coûteuses

Tout l’intérêt d’un téléphone robuste est d’offrir au consommateur un appareil durable mais bien conçu, conçu pour durer. Cependant, le prix élevé de l’Ulefone Armor 11 pourrait ne pas parler de sa qualité et de sa durabilité. Ce téléphone robuste peut-il tenir avec la concurrence ? Découvrez-le dans la revue Ulefone Armor 11 d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur l’Ulefone Armor 11

Ulefone Armor 11 5G (8 Go/256 Go) : 579 $/499 £/

À 579 $, l’Ulefone Armor 11 se situe au sommet des appareils Android robustes. L’appareil est livré avec une seule option : 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage, et il n’y a pas d’option pour étendre le stockage via une carte microSD. Il ne vient également qu’en noir.

L’unité particulière que j’ai testée est arrivée sous Android 10 sans possibilité de mise à jour vers Android 11, bien qu’Ulefone déclare qu’elle prévoit une mise à niveau pour plus tard cette année. L’Armor 11 est actuellement livré avec un correctif de sécurité du 5 décembre 2020, qui est un peu obsolète au moment de la rédaction (juillet 2021).

Mis à part le système d’exploitation, l’Armor 11 dispose d’un seul port USB-C non couvert, d’un plateau pour carte SIM au bas de l’appareil et d’un seul haut-parleur à l’arrière. Gardez à l’esprit qu’il n’y a pas de prise casque 3,5 mm présente sur ce téléphone ; cependant, Ulefone inclut un dongle 3,5 mm vers USB-C dans la boîte. Enfin, l’Armor 11 dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral et d’une clé intelligente sur les côtés opposés.

Dans la boîte, vous obtenez un chargeur USB-C, un levier en plastique pour la fente étanche pour carte SIM, un protecteur d’écran en verre et deux joints étanches pour port USB-C.

Ce qui est bon?

Le processeur 2 GHz de l’Ulefone Armor 11 résiste étonnamment bien aux alternatives plus chères, et les performances réelles de l’Armor 11 étaient excellentes. Se déplacer dans et autour des menus, des différentes applications et des jeux légers était très fluide. J’ai eu quelques bégaiements ici et là, mais c’était principalement dans le lanceur de stock; le passage à un tiers a résolu ce problème. J’ai été particulièrement impressionné par les performances de jeu dans des titres plus lourds tels que PUBG Mobile et Genshin Impact. Dans les deux jeux, l’Armor a tenu le coup, offrant une expérience facilement jouable, avec un décalage minimal uniquement dans les scènes d’action très intenses et exigeantes.

L’Ulefone Armor 11 offre une vitesse impressionnante pour un téléphone robuste

Les performances de la batterie sont une autre force de l’Armor 11. Lors de mes tests, j’ai passé en moyenne huit à neuf heures à l’écran. La batterie de 5 200 mAh dure facilement deux jours complets. En fait, j’ai été agréablement surpris par l’excellente autonomie en veille de cet appareil. Je n’ai pas de métrique exacte pour cela, mais le téléphone a perdu environ 1% toutes les quelques heures lors de mes tests. En conséquence, le téléphone durerait toute la nuit avec seulement environ 3% de décharge sur la batterie. Gardez à l’esprit que cette excellente performance est en grande partie due à l’affichage à faible résolution, qui a ses propres problèmes. L’Armor 11 est fourni avec un chargeur rapide de 18 W, et j’ai pu alimenter le téléphone de 0% à 100% en 90 minutes. De plus, l’Armor 11 prend en charge la charge sans fil de 10 W.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Bien que j’aie été impressionné par les performances et la durée de vie exceptionnelle de la batterie de l’Armor 11, il y a pas mal de problèmes en ce qui concerne ce téléphone robuste. L’Armor 11 vante une conception robuste, avec un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68/IP69K (ce dernier est un cran au-dessus de l’indice IP68 plus traditionnel et le plus élevé attribué à un appareil). Il protège spécifiquement contre la pression à courte portée et les températures élevées. Pourtant, même avec cette note, je n’avais pas beaucoup confiance dans la durabilité de ce téléphone. Le corps est fait de plastique et de caoutchouc avec des arêtes en aluminium, mais ils sont très légers et ressemblent presque à du plastique. Ulefone a confirmé que l’écran ne comporte pas de verre Gorilla, mais a négligé de répondre à nos questions concernant le fabricant du verre.

Les ports de ce téléphone semblent ouverts et non protégés comme sur d’autres appareils robustes, tels que le Doogee S96 Pro. Ne vous méprenez pas, le téléphone a l’air robuste, mais je ne suis pas tout à fait sûr que l’appareil résisterait à long terme dans des environnements difficiles. Par exemple, j’ai laissé tomber le téléphone sur le sol à quelques reprises, et même si tout semblait aller bien, le choc a presque toujours provoqué l’affichage d’une application ou d’un menu sur l’écran. Le téléphone est livré avec une certification MIL-STD 810G, mais même cela ne m’a pas donné confiance que le téléphone tiendrait le coup (et est un pas en dessous de la dernière norme MIL-STD 810H).

De plus, l’emplacement pour carte SIM « étanche » est un peu trop facile à retirer avec le doigt. Sur d’autres appareils robustes, la fente pour carte SIM est presque impossible à ouvrir sans un outil de levier en plastique. Encore une fois, le port USB-C n’a pas de revêtement en caoutchouc sur l’appareil, ce qui signifie que le joint hydraulique se trouve dans le port réel. Ulefone inclut des joints étanches dans la boîte, mais ceux-ci sont petits et incroyablement faciles à perdre. Ils dépassent également du port et ne sont pas alignés. Je crains de ne pas voir de vrais consommateurs les utiliser. De plus, le dos est fait d’un plastique apparemment mince qui semble susceptible de se fissurer s’il tombe sur une surface dure. La seule partie durable de ce téléphone pourrait être les côtés en caoutchouc, qui sont épais et absorbent une bonne quantité de choc. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que ce téléphone a l’air robuste mais qu’il est bon marché et ne suscite pas beaucoup de confiance en ce qui concerne la durabilité.

Les couleurs et le contraste de l’écran sont raisonnablement précis à mes yeux, mais il présente des artefacts étranges lors des déplacements dans le système d’exploitation. Cela peut être particulièrement évident pendant le jeu, mais j’ai trouvé cela distrayant lorsque je me déplace entre les menus et que je fais défiler les réseaux sociaux. Ce n’est pas terrible, mais cela nuit à l’expérience globale. Gardez à l’esprit que ce n’est pas le seul écran 720p que nous ayons vu dans un téléphone robuste, mais pour un téléphone aussi cher, il devrait avoir un meilleur écran.

Les performances générales de la caméra sont comparables à celles d’autres appareils robustes, mais la caméra a tendance à trop adoucir les bords de l’image – et la caméra de vision nocturne 20MP incluse est carrément décevante. L’Armor 11 prend en charge l’enregistrement vidéo de vision nocturne, ce qui est un plus, mais les vidéos et les photos étaient très douces et délavées. De plus, l’application de l’appareil photo ne vous donne pas la possibilité de faire la mise au point de l’appareil photo dans ces modes, vous êtes donc bloqué avec une mise au point à longueur fixe.

Exemples de caméras Ulefone Armor 11

48MP primaire 48MP primaire 48MP primaire 48MP primaire 13MP ultra-large 13MP ultra-large Macro 2MP Face avant 16MP Vision nocturne 20MP Vision nocturne 20MP

Vous pouvez trouver des versions haute résolution de chaque image ici.

Ulefone Armor 11 spécifications

Ulefone Armor 11 5GAffichage

6,088 pouces

1 560 x 720 pixels

Rapport d’aspect 19:9

Processeur

MediaTek dimension 800

RAM

8 Go DDR4

Stockage

256 Go non extensible

Appareils photo

Système de caméra penta arrière :

– 48MP principal

– 13MP ultra-large

-Macro 2MP

– Caméra de vision nocturne IR 20MP

– Profondeur 2MP

De face:

– 16MP

Batterie

5 200 mAh

Charge rapide 18W

Charge sans fil 10W

Classement IP

IP68 / IP69K

Logiciel

Android 10 Dimensions

163,8 x 81,6 x 14,2 mm

Connectivité

Réseau 5G

-Sous 6G : N1/3/5/8/20/28/38/41/77/78/79

Réseau 4G

– 4G LTE-FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66

– LTE-TDD : B34/38/39/40/413G

WCDMA : B1/2/4/5/6/8/19

TD-SCDMA : B34/39CDMA

EVDO : BC0/BC1/BC102G

GSM : B2/3/5/8CDMA 1X : BC0/BC1/BC10

Double SIM : Nano-SIM + Nano-SIM

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales latéral

Déverrouillage du visage

Ulefone Armor 11 : dois-je l’acheter ?

Luke Pollack / Autorité Android

L’Ulefone Armor 11 semble offrir une quantité considérable de fonctionnalités pour un téléphone robuste. Il contient une grosse batterie, un indice IP68/IP69K et une caméra de vision nocturne, mais ces fonctionnalités ne compensent pas les lacunes évidentes. Si vous recherchez un téléphone robuste conçu pour durer et doté de fonctionnalités modérément décentes, alors l’Ulefone Armor 11 ne l’est pas. Bien que les performances de la batterie et du processeur soient toutes deux exceptionnelles, la qualité de fabrication extrêmement bon marché et la mauvaise caméra de vision nocturne rendent le téléphone difficile à recommander. Le prix élevé de 579 $ n’aide pas non plus, et vous feriez mieux de chercher des alternatives telles que le Cat S62 Pro (649 $) ou le Doogee S96 Pro (389 $). Les deux offrent une meilleure expérience globale et coûtent moins cher. Malheureusement pour Ulefone, l’Armor 11 est un gros raté.

