Uli Hoeneß admet qu’il faisait partie de l’équipe Brazzo au Bayern Munich lors d’une lutte pour le pouvoir avec Hansi Flick

Lorsque Hansi Flick et le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic ont commencé à se prendre la tête au cours de la saison 2020/21 au Bayern Munich, les fans, les experts et même les membres du front office ont commencé à se diviser en deux camps : Team Flick ou Team Brazzo.

Lorsqu’il s’agit de déchiffrer la position de l’ancien président de l’équipe Uli Hoeneß sur la question, le futur homme de 70 ans n’a laissé aucun doute sur le dos de qui il avait pendant la lutte pour le pouvoir.

« (Salihamidzic) a toujours su que j’étais à ses côtés, surtout dans le conflit avec Hansi Flick. Certaines personnes du club voulaient se débarrasser de lui », a déclaré Hoeneß à Zeit Online (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Si je me laissais retomber sur la montagne et qu’Hasan se tenait derrière moi, je serais certain qu’il me rattraperait.

La partie intéressante de la citation est que Hoeneß dirait stratégiquement qu’il y avait des gens qui auraient préféré voir Brazzo frapper les briques plutôt que Flick. Il n’y a pas beaucoup de personnalités publiques parmi lesquelles choisir dans ce mélange, ce qui pourrait donner lieu à des discussions inconfortables sur le refroidisseur d’eau dans l’aile exécutive de la Säbener Straße.