Uli Hoeneß dit que le Bayern Munich a profité de la prise au sérieux de la crise financière

Uli Hoeneß, membre du conseil d’administration du Bayern Munich, en sait long sur la surveillance des finances d’un club de football pour s’assurer qu’une équipe fonctionne de manière responsable.

En examinant les différents états de nombreux clubs dans le monde à la suite de la pandémie de COVID-19, Hoeneß pense que le Bayern Munich a fait un excellent travail en pataugeant dans les eaux dangereuses de la crise financière.

Alors que le club a enregistré une perte pour l’exercice, le comportement cohérent et responsable du Bayern Munich a atténué l’impact du manque de génération de revenus au cours des 15 derniers mois.

“Le FC Bayern est l’un des rares clubs à prendre la crise économique au sérieux”, a déclaré Hoeneß à Sport1. «Nous avons décidé de désigner l’année comme une année pandémique. Dans un an, nous en saurons plus. Les spectateurs reviendront-ils, et les sponsors ? Si vous savez tout cela, vous pouvez investir à nouveau.

Hoeneß, cependant, a indiqué que certains clubs pourront récupérer plus rapidement que le Bayern Munich malgré quelques mauvaises pratiques financières.

“Quand vous avez des sponsors comme le pays du Qatar ou si vous avez Roman Abramovich, alors vous pouvez investir librement”, a déclaré Hoeneß.