Uli Hoeneß du Bayern Munich entre en guerre avec Toni Kroos pour ses critiques contre la star du Real Madrid

L’auteur-compositeur-interprète britannique Sam Fender revient avec l’annonce de son deuxième album, Seventeen Going Under, dont la sortie est prévue pour le 8 octobre via Polydor Records. Dix-sept Going Under est le suite très attendue à son record d’évasion, Hypersonic Missiles, qui a fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni. se Le nouvel album […] More