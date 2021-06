Uli Hoeneß du Bayern Munich offre des conseils de dernière minute à l’Allemagne

Le membre du conseil d’administration du Bayern Munich, Uli Hoeneß, a donné quelques conseils de dernière minute à Joachim Löw et à l’Allemagne avant le grand match de championnat d’Europe d’aujourd’hui contre la France : plus il y a de Bavarois, mieux c’est.

Hoeneß espère que ses paroles de sagesse (telles que capturées par le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg dans le tweet ci-dessous) inciteront l’entraîneur à apporter quelques ajustements à sa composition attendue.

À partir de maintenant, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller et Serge Gnabry devraient tous être dans le onze de départ. Leroy Sane et Niklas Süle semblent prêts pour des rôles de réserve, et Jamala Musiala (blessure musculaire) et Leon Goretzka (pas encore récupéré à 100%) regarderaient depuis les tribunes car ils ne sont pas encore physiquement “prêts”.

Mise à jour : Juste avec Uli #Hoeneß parlé. Son avis sur le bloc FCB : « C’est clair : si l’Allemagne veut réussir, comme le passé l’a montré, alors autant de joueurs du Bayern que possible doivent être là. Et Joachim Löw a cette chance aujourd’hui. @SPORT1

L’exclusion de Sane et de Süle est quelque peu controversée. Süle était un pilier de la ligne arrière depuis 2019, tandis que Sane semble avoir perdu sa place – pour l’instant – au profit de Kai Havertz de Chelsea.