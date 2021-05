Uli Hoeneß et Oliver Kahn du Bayern Munich évoquent les rumeurs de transfert d’Erling Haaland

Les membres du conseil d’administration du Bayern Munich, Uli Hoeneß et Oliver Kahn, se sont assis pour un entretien approfondi avec Sport1 et ont abordé l’un des sujets de transfert les plus chauds liés au club: la poursuite de la star du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Lorsque le sujet a été abordé, Hoeneß a immédiatement orienté la conversation vers la situation financière précaire du club.

Le conseil d’administration du Bayern Munich a entendu les rumeurs d’Erling Haaland, mais ne peut pas comprendre comment quelqu’un pense pouvoir se permettre la star norvégienne.Photo d’Alexandre Simoes / Borussia Dortmund via .

«Comment devrions-nous financer cela? Préférez-vous aller dans l’abîme et devenir à tout prix des champions? Nous ne ferons jamais cela », a déclaré Hoeneß. «Nous avons une position de départ (NDLR: financièrement) que nous n’avons pas eue depuis 50 ans. Je pense que beaucoup n’ont pas encore vraiment compris cela: Corona est une situation que notre société n’a jamais connue auparavant. Un virus comme celui-ci est un ennemi invisible. Et personne ne sait s’il reviendra. Nous ne pouvons prendre aucun risque. »

Kahn a soutenu Hoeneß en réitérant qu’un an et demi avec un flux de revenus limité a fait des ravages sur le club.

«Je ne pense pas que les gens se soient encore rendu compte de cela», a déclaré Kahn. «Nous devons retrouver notre solidité financière. Et peut-être que maintenant, dans la crise, nous avons la chance de réfléchir sérieusement à un plafond salarial. Si un plafond sur les salaires venait à entrer et que le fair-play financier devait être resserré, les conditions seraient à nouveau différentes. Mais pour le moment, nous devons garder la tête basse.

Hoeneß et Kahn déplacer la discussion uniquement sur les finances du club était intéressant. Certes, les Bavarois ne vont pas verser une somme à neuf chiffres au Borussia Dortmund cet été, mais l’été prochain – après que le club ait un an pour améliorer sa solidité financière et sa capacité à capitaliser sur la clause de libération supposée de Halland – pourrait représenter un histoire différente.

Quoi qu’il en soit, les fans du Bayern Munich ne devraient pas s’attendre à de gros transferts cet été.