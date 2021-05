Uli Hoeneß et Oliver Kahn savent ce qui fait l’ADN des joueurs du Bayern Munich

Dans une récente interview avec Sport1, les membres du conseil d’administration du Bayern Munich ont été interrogés sur ce qui entre dans «l’ADN du Bayern».

Pas choquant, Uli Hoeneß et Oliver Kahn avaient beaucoup à dire sur ce sujet.

«Cela signifie en fait beaucoup pour nous. Quand vous voyez à quel point l’équipe est heureuse, comment l’équipe célèbre et apprécie le succès, je ne vois aucun signe d’usure », a déclaré Kahn. «Maintenant, l’équipe se fixe le prochain grand objectif. Il peut réaliser quelque chose qu’aucun club de l’une des meilleures ligues européennes n’a réalisé: un dixième championnat consécutif.

Hoeneß a fait écho à ce sentiment.

«Nous avons une équipe solide qui est inspirée par les titres gagnants. Joshua Kimmich a déclaré lors de la soirée du championnat qu’il voulait maintenant devenir champion d’Europe – il ne voulait même pas partir en vacances à l’avance. Oliver Kahn était le même. C’est de cela que sont faits les joueurs du Bayern Munich », a déclaré Hoeneß.

Joshua Kimmich est un exemple de joueur avec «l’ADN du Bayern». Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Kahn, cependant, a lancé une petite blague: «Je ne pensais pas que partir en vacances était si mal.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils pouvaient «tolérer» une saison sans titre, Hoeneß a noté que c’était une possibilité chaque année.

«Fondamentalement, c’est toujours possible – mais au Bayern, nous ne dirons jamais: aucun titre n’est pas si mal non plus. Cela peut arriver dans certaines conditions, mais nous ne perdons pratiquement aucune qualité dans la nouvelle saison », a déclaré Hoeneß. «Ce que (les joueurs) nous avons perdu, nous l’avons remplacé par Dayot Upamecano.»

En ce qui concerne les changements de liste, Hoeneß a insisté sur le fait que l’effet du COVID-19 sur les finances du club empêchait le Bayern Munich de pouvoir faire des mouvements aussi librement qu’ils auraient pu le faire ces dernières années.

«Vous devez réaliser ce que la crise corona signifie pour le FC Bayern. Il nous manque 80 à 100 millions d’euros de revenus d’audience. Et nous ne le récupérerons pas non plus », a déclaré Hoeneß. «Cela signifie que tous les clubs qui travaillent de manière responsable ne peuvent pas faire de gros investissements. Et je n’ai jamais partagé l’idée que l’équipe avait empiré. Nous aurions fait encore plus en Ligue des champions cette année si Robert Lewandowski n’avait pas été blessé contre Paris.

Kahn a noté que Leon Goretzka et Serge Gnabry étaient également absents de l’inclinaison de la Ligue des champions.