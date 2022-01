Uli Hoeneß ne s’inquiète pas que le Bayern Munich trouve un remplaçant de Robert Lewandowski qui n’est pas Erling Haaland

Chaque semaine, il semble y avoir une nouvelle rumeur quant à l’avenir d’Erling Haaland. Renouvellera-t-il son contrat au Borussia Dortmund, finira-t-il par quitter le club et sera-t-il un jour le successeur à long terme de Robert Lewandowski au Bayern Munich ? Sur le papier, Haaland serait, en théorie, le remplaçant parfait de Lewandowski au Bayern, mais il y a tellement de pièces mobiles à considérer et d’obstacles potentiels qui rendraient cela de moins en moins réaliste, l’un d’entre eux étant les frais de transfert élevés que le Bayern aurait probablement payer pour l’acquérir.

Avec le front office du Bayern, il existe un consensus général sur le fait que Lewandowski peut jouer au plus haut niveau pour le Bayern pendant au moins deux autres saisons, ce qui raccourcit encore le délai de disponibilité de Haaland pour un transfert. Avec la forme dans laquelle se trouve Lewandowski et sans antécédents de problèmes de blessures, il n’est pas encore nécessaire de le remplacer, et Uli Hoeneß a fait écho à ce sentiment dans une récente interview avec les informations sportives. « Si nous n’avions pas Robert Lewandowski, Dieu merci, nous l’avons, le FC Bayern devrait faire face à Haaland », a-t-il déclaré (Sport1). Dans le même temps, on ne peut tout simplement pas nier la qualité de Haaland et Hoeness a déclaré qu’il « aurait fière allure » dans n’importe quelle équipe à laquelle il finirait par aller s’il quittait Dortmund.

Celui qui finira par acheter Haaland à Dortmund devra assurément payer des frais de transfert astronomiques pour accueillir ledit transfert. Il y a peu de clubs qui peuvent actuellement se permettre de faire un investissement considérable comme celui-ci et le Bayern s’est montré assez bruyant en dénonçant les frais de transfert surgonflés et les salaires élevés. Oliver Kahn a récemment appelé les clubs de toute l’Europe à commencer à adopter des plafonds salariaux dans le but d’essayer d’atténuer ces frais pour continuer à gonfler au rythme où ils l’ont été. Hoeness sait qu’une vente de Lewandowski et un achat de Haaland impliqueraient une somme d’argent importante, dépassant facilement leur transfert record pour Lucas Hernandez de 80 millions d’euros. « Le FC Bayern aurait été touché avec le sac seau s’il avait renvoyé Robert et récupéré Erling Haaland à tout prix », a déclaré Hoeness.

En retirant Haaland de la conversation, Hoeneß est toujours convaincu que le moment venu, le Bayern finira par trouver un remplaçant de haut niveau pour Lewandowski lorsqu’il quittera le club. « Il y aura alors un autre footballeur quelque part dans le monde qui pourra porter le numéro neuf au Bayern Munich », s’est-il réconcilié.

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .