Uli Hoeneß pense que le Bayern Munich devrait prolonger les vétérans Manuel Neuer, Thomas Müller et Robert Lewandowski

La légende du club du Bayern Munich, Uli Hoeneß, ne peut pas imaginer que le Bayern Munich fonctionne sans Manuel Neuer, Thomas Müller et Robert Lewandowski s’ils continuent à fonctionner à leur niveau de jeu actuel.

« Pour le moment, je ne peux pas imaginer les années 2024 et 2025 sans ce trio. Je ne suis plus aux commandes du FC Bayern. Mais je pense que les responsables sont au courant et essaieront de s’étendre avec ces joueurs », a déclaré Hoeneß à DPA (tel que capturé par @iMiaSanMia). « Ce sont trois personnalités différentes, mais ils ont tous un point commun : ils donnent tout pour le FC Bayern. Ils pourraient probablement gagner plus ailleurs, mais ils restent avec nous parce qu’ils se sentent bien. J’essaie toujours de leur dire que gagner un ou deux millions de plus n’a pas d’importance. Il est important qu’ils soient heureux. Robert Lewandowski est un joueur essentiel pour nous et a un contrat jusqu’en 2023. Je pense que nous allons nous asseoir pour parler d’une prolongation de contrat et j’espère que nous y parviendrons.

Hoeneß, cependant, ne se concentre pas uniquement sur les joueurs plus âgés de l’équipe.

« Je suis optimiste qu’après Joshua et Leon Goretzka, Kingsley Coman et Serge Gnabry renouvelleront également avec nous », a déclaré Hoeneß.