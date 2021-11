Uli Hoeness a envisagé d’amener Christian Streich au Bayern Munich en 2018

Après que Jupp Heynckes soit revenu au Bayern Munich au cours de la saison 2017/18 et ait guidé le club vers un titre de Bundesliga et une demi-finale de la Ligue des champions, il y avait un grand vide qui devait être comblé.

Heynckes est revenu pour son acte de sauvetage après le limogeage de Carlo Ancelotti, mais Heynckes n’avait accepté de revenir que pour le reste de la saison 2017/18 et était sûr qu’il prendrait sa retraite par la suite. Avant d’atterrir sur Niko Kovac pour obtenir le feu vert de la direction du Bayern, une poignée de noms ont été présentés pour obtenir le poste, et l’ancien président du SC Freiburg Fritz Keller a récemment révélé dans Sport Bild (via Sport1), qu’il avait parlé avec Uli Hoeneß à propos de Christian Streich à l’époque.

« J’ai parlé de lui à Uli Hoeneß », avait révélé Keller à propos de la période où le Bayern était à la recherche d’un nouveau manager. Arsène Wenger, Jose Mourinho et même Thomas Tuchel étaient quelques-uns des noms liés au travail, mais le front office du Bayern souhaitait vraiment embaucher un manager germanophone qui avait au moins un pedigree réputé dans le football national et européen.

Kovac n’avait certainement pas autant d’expérience que certains des autres candidats liés au poste, mais Hoeneß a hautement apprécié Streich, qui dirige l’équipe senior du SC Freiburg depuis 2011. Il était également trop apprécié à Fribourg pour qu’ils envisagent sérieusement de le louer. lui aller, comme Keller l’avait dit il l’a félicité « sur le trèfle vert. »

L’expérience dense de Streich en Bundesliga compense peut-être son manque d’expérience dans la compétition européenne, mais pour un club de la taille et de la valeur de Fribourg, il a eu des campagnes particulièrement impressionnantes avec eux. Cette saison, ils occupent actuellement la troisième place du classement de la Bundesliga et ils sont la seule équipe invaincue du championnat avant la rencontre contre le Bayern ce week-end. Ce n’était pas une surprise pour Keller que Hoeneß envisageait Streich, même en 2018, car il sentait qu’en Allemagne, tout le monde savait à quel point Streich était bon, même sans l’expérience européenne. « Tous ceux qui, comme Christian Streich, font tant de bien méritent d’être exposés à la vérité. Vous ne devriez pas penser de manière égoïste », a déclaré Keller.

Alors que le nom de Streich aurait pu être un sujet de discussion sérieux entre Hoeneß et le reste du front office du Bayern à l’intérieur des murs des bureaux de la Sabener Straße, Keller a déclaré qu’entre les deux clubs, il n’y avait pas vraiment beaucoup de communication sur le sujet. «C’était une discussion préliminaire lâche. Il n’y a eu aucune demande par la suite », a-t-il expliqué.