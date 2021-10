Uli Hoeness dit que la façon dont le Bayern Munich joue actuellement « est un rêve »

Le Bayern Munich joue assurément une marque de football attrayante sous Julian Nagelsmann qui les fait voler à la fois en Bundesliga et en Ligue des champions. Nagelsmann avait même établi un record du Bayern pour avoir remporté neuf de ses dix premiers matches de compétition en tant que manager, ce qui était le meilleur qu’un manager du Bayern ait fait au cours de ses dix premiers matches. Même sans lui sur les lignes de touche en raison de sa période de quarantaine contre les coronavirus, le Bayern a battu le SL Benfica en Ligue des champions et Hoffenheim en Bundesliga.

Lors de la première du « FC Bayern — Behind the Legend » à Munich, l’ancien président du club Uli Hoeness a salué la façon dont le Bayern joue actuellement sous Nagelsmann, affirmant qu’au cours des trois derniers matches, il se sentait comme un spectateur « comme à Hollywood » (Abendzeitung ). La défaite 5-1 contre le Bayer Leverkusen, le 4-0 contre Benfica et le 4-0 contre Hoffenheim n’étaient que les dernières victoires d’une large marge cette saison après avoir déjà battu le Bremer SV 12-0 dans le DFB-Pokal, Hertha Berlin 5-0 en Bundesliga, Barcelone 3-0 en Ligue des champions et VfL Bochum 7-0 en Bundesliga, pour n’en nommer que quelques-uns.

« La façon dont nous jouons au football est un rêve. Vous vous asseyez là et pensez que cela ne devrait pas être vrai. C’est incroyable à quel point l’équipe joue au football de manière rêveuse », a expliqué Hoeness. Le Bayern possède toujours une menace offensive et peut marquer des buts tard, quelle que soit la ligne de score donnée. De leurs deux dernières victoires contre Benfica et Dortmund, six des huit buts marqués sont venus en seconde période, contrairement aux cinq qu’ils ont marqués en première mi-temps contre Leverkusen. Hoeness a comparé cette capacité à l’expérience d’un concert d’Elton John. «Et ce que j’aime le plus, c’est qu’ils sont chauds pour marquer jusqu’à la dernière minute. Et c’est bien sûr ce que le public aime. Lors d’un concert d’Elton John, le public paie non seulement pour les dix premières chansons, mais jusqu’à la fin », a-t-il déclaré.

Je ne suis pas tout à fait sûr que Hoeness soit un grand fan d’Elton John et je n’ai jamais été à l’un de ses concerts moi-même. Cependant, en tant que l’un des artistes d’enregistrement les plus populaires au monde, les prouesses offensives du Bayern sont une comparaison beaucoup plus justifiable que Watford en Premier League, dont il est un fan de longue date et dont il était auparavant président.