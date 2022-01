Uli Hoeness fait confiance à Thomas Muller pour devenir un jour président du Bayern Munich

L’ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a accordé une grande interview à Abendzeitung à l’occasion de son 70e anniversaire, et nous commençons seulement à creuser. L’une des questions qui lui a été posée concernait l’équipe légendaire du Bayern qui a remporté le triplé en 2013 et si les joueurs clés pouvaient s’attendre à un emploi au club à l’avenir. Voici l’échange :

Lequel des triples héros 2013, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery, Arjen Robben et Thomas Muller, pourrait entamer une deuxième carrière au FC Bayern ? C’est une tradition au club.

Personnellement, je peux tous les imaginer. Franck, peut-être, en tant qu’entraîneur des jeunes. Arjen a construit une belle maison à Groningue et y voit probablement son avenir, mais j’aimerais aussi le voir ici. Basti, Philipp et Thomas sont tous prédestinés à un poste chez nous. Philipp fait du bon travail à la DFB, j’entends. Basti est un super ambassadeur du FC Bayern à tous égards. Ce sont des personnalités auxquelles vous pouvez toujours penser quand il s’agit de l’avenir du club. A propos de Thomas, en tout cas. Je lui fais confiance pour n’importe quel travail. Il est intelligent, intelligent et bien versé dans les affaires.

Muller ne serait-il pas prédestiné à être manager ?

Il pourrait aussi être président ou PDG un jour. Mais nous sommes dans une excellente position et avons fait la transition au plus haut niveau, avec Herbert Hainer comme président, Oliver Kahn aux manettes de l’AG et Hasan (Salihamidzic, ndlr), un jeune directeur sportif qui fait bien mieux travail que beaucoup voudraient vous faire croire.