Uli Hoeness n’est toujours pas sûr du transfert potentiel d’Erling Haaland au Bayern Munich

La question est toujours sous la surface pour les fans du Bayern Munich. Quand viendra le temps de remplacer Robert Lewandowski, qui sera son remplaçant à long terme ? Vous seriez amené à trouver de nombreux fans du Bayern qui ne suggéreraient pas Erling Haaland du Borussia Dortmund, mais depuis que ce récit est arrivé, son salaire a toujours été le principal sujet de préoccupation du point de vue du Bayern, en particulier en tant que club qui ne le fait pas. croire aux frais de transfert astronomiques.

L’agent de Haaland, Mino Raiola, exigerait que Haaland reçoive un salaire annuel de 50 millions d’euros, ce qui est une somme astronomique qui détruirait complètement la structure salariale du Bayern. En 2021, seul Lewandowski gagnait plus de 20 millions d’euros et Manuel Neuer et Leroy Sane étaient juste derrière lui à 18 et 17 millions d’euros. 50 millions d’euros, même pour un joueur comme Haaland, ne seraient pas réalistes si le Bayern veut conserver l’intégrité structurelle de ses distributions salariales. Néanmoins, ces chiffres ne sont pas définitifs et, à toutes fins utiles, le Bayern pourrait essayer de négocier ces chiffres s’il entamait sérieusement la poursuite de la signature de Haaland.

Dans une récente apparition sur le podcast OMR de Philipp Westermeyer (via Sport1), Uli Hoeness a déclaré que le Bayern devrait faire la distinction entre courage et logique en ce qui concerne un éventuel transfert de Haaland. Certes, à ce stade, Hoenss ne sait pas exactement à quoi ressembleraient les frais et ne pouvait donc pas dire avec certitude si ce serait un choix ou non. « Je ne sais pas cela. Je ne connais pas les sommes pour le moment. Pour continuer, l’ancien président du Bayern a déclaré qu’il devrait « toujours voir l’ensemble » avec ce type de transfert d’un talent de haut niveau et de classe mondiale comme Haaland. Vous ne pouvez pas simplement prendre des décisions en vous basant sur ce que les autres disent de lui. Il doit s’adapter au Bayern Munich.

Photo d’Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via .

Lorsque Hoeness était président, il a joué un grand rôle dans les processus décisionnels des transferts du Bayern, ce qui n’est évidemment plus le cas maintenant. Ces efforts sont dirigés par Hasan Salihamidizc, Oliver Kahn et Herbert Hainer, mais le conseil de surveillance du club a toujours son mot à dire sur la question. Alors que Hoeness a toujours été contre les frais de transfert et les salaires fortement gonflés, il a déclaré qu’il y avait encore de la place pour prendre des risques. « Le conseil d’administration doit décider et en discuter au conseil de surveillance. Mais je sais qu’il n’y a absolument rien de concret sur la table pour le moment. Eh bien, j’ai toujours dit : si j’ai été convaincu, alors j’ai pris de gros risques, qui peuvent aussi mal tourner. Là où le bois est coupé, des éclats doivent tomber », a-t-il déclaré.