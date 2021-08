Uli Hoeness réitère sa confiance en Julian Nagelsmann du Bayern Munich

Avec tant de changements au Bayern Munich au cours de la dernière intersaison, il y aurait toujours des points d’interrogation quant à savoir s’ils seraient ou non en mesure de poursuivre leur domination nationale et de remporter un dixième titre consécutif de Bundesliga. Certains appellent cela une période de transition, tandis que d’autres y font référence une relève de la garde, mais avec Julian Nagelsmann venant du RB Leipzig et le Bayern perdant les vétérans David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez, la cause de l’inquiétude était justifiée.

En tant qu’entraîneur jeune et relativement inexpérimenté venant dans le plus grand club de football allemand et l’un des plus grands clubs d’Europe, Nagelsmann allait toujours faire face à une tâche difficile pour faire taire les sceptiques, mais ce n’est rien qu’il craignait. Les blessures et les congés de l’Euro 2020 pour les joueurs clés lui ont laissé une équipe mince pour la pré-saison du Bayern, au cours de laquelle ils n’ont remporté aucun de leurs matchs amicaux de préparation, mais le triomphe de la DFL-Supercup sur le Borussia Dortmund en milieu de semaine a changé d’élan en direction de Nagelsmann. Même sans l’élan de sa première pièce d’argenterie au Bayern, l’ancien président du club Uli Hoeness a récemment réitéré sa confiance dans le nouveau manager du Bayern.

S’exprimant lors d’une récente apparition télévisée sur RTL (via Abendzeitung), Hoeness a exprimé sa confiance en Nagelsmann, insistant de manière rassurante sur le fait qu’il était la bonne personne pour le poste et qu’il était la bonne personne pour remplacer Hansi Flick. Ce faisant, il a également pris un coup de feu dans certains des clubs les plus riches d’Europe qui appartiennent à des étrangers avec des livres de poche sans fin. «Il (Nagelsmann) est l’entraîneur qui est exactement la bonne personne pour le moment. Nous devons construire quelque chose, nous avons besoin d’un concept alternatif à ces centaines de millions que les clubs de cheikhs et les oligarques peuvent dépenser », a-t-il déclaré.

Photo de S. Widmann/. pour le FC Bayern

Bien que Nagelsmann n’ait peut-être pas autant d’expérience que certains des anciens managers du Bayern, il a des antécédents à Leipzig et à Hoffenheim de très bien travailler avec de jeunes joueurs et de les inspirer à continuer et à jouer. “Nous devons trouver une nouvelle voie et nous avons besoin d’un homme comme lui qui a encore des objectifs, qui n’a pas encore beaucoup gagné, qui crée un esprit d’optimisme et, surtout, qui peut travailler avec les jeunes”, a salué Hoeness.

Hoeness a également exprimé sa frustration face au fait que tant de critiques ont été déposées à la manière de Nagelsmann après les mauvais résultats lors des matchs amicaux de pré-saison, et par la suite, le match nul 1-1 de la Bundesliga au Borussia Mönchengladbach. Dans un contexte complet, tout bien considéré, Nagelsmann a bien fait dans une situation difficile avec le nombre de joueurs de l’équipe première toujours pas disponibles. Sa foi continue dans le jeune Josip Stanisic est un excellent exemple d’une décision difficile qu’il a prise à deux reprises. « C’est une évolution terrible dans notre société que seul le résultat compte et que personne ne regarde derrière ce qui est réellement là. Le changement de pouvoir dans le football allemand dont vous rêvez depuis dix ans et ainsi de suite. Je pense que vous devrez attendre longtemps », a expliqué Hoeness.