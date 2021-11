La majorité des fans du Bayern Munich sauront que l’ancien président Uli Hoeness n’est pas du genre à hésiter à dire ce qu’il pense, quelle que soit la dureté de ses propos. Il l’a toujours appelé comme il le voit, et quand il s’agit de dire du mal des joueurs ou des membres du staff du Bayern, il n’a jamais hésité à répliquer à celui qui a perpétré la calomnie, justifiée ou non. Dans un récent épisode du podcast OMR, Hoeness a rappelé ce qu’il a appelé son « département d’attaque » pendant son mandat de président du Bayern Munich (tz).

Hoeness ne siège plus au conseil d’administration du Bayern, mais il a déclaré qu’à ce jour, il téléphonerait toujours aux journalistes et leur ferait savoir s’il estime qu’ils ont fait quelque chose de mal. « Quand j’ai attaqué, c’était à 98% pour protéger le FC Bayern. À ce jour, j’appelle des journalistes et je les insulte », a-t-il déclaré. Pour un club surnommé « FC Hollywood », ils sont constamment sous le microscope proverbial en tant que club le plus titré d’Allemagne et même le moindre incident peut provoquer un assaut de presse négative. Une défaite pour le Bayern est généralement suivie d’une tempête de négativité, comme ce fut le cas lors de la défaite 2-1 contre le FC Augsburg la semaine dernière.

« Si j’ai le sentiment que le FC Bayern – ou une partie du club, les joueurs, les entraîneurs et les membres du conseil d’administration – sont traités injustement, alors vous devez dire quelque chose », a expliqué Hoeness. Il n’y a pas si longtemps, pendant le mandat de Niko Kovac en tant que manager, lorsque Hoeness était encore président, le front office du Bayern avait convoqué une conférence de presse d’urgence où ils avaient essentiellement dit à la presse de grandes publications comme Bild qu’ils étaient fatigués de la presse défavorable et avaient a même interdit à certains journalistes des conférences de presse du Bayern à l’avenir. Alors que certaines des critiques déposées à Kovac auraient pu être justifiées à l’époque, le front office du Bayern, dirigé par Hoeness, n’en voulait rien.

Hoeness s’est souvenu avoir récemment donné une oreille à Lothar Matthäus après avoir remis en question la position du Bayern après la victoire 4-1 sur le RB Leipzig plus tôt cette saison. « Quel genre de bêtises avez-vous dit que le Bayern est le club le moins bien placé de la Bundesliga dans tous les domaines – parmi les meilleurs clubs », a demandé Hoeness à l’ancienne légende du Bayern et de l’Allemagne. Il a également déclaré qu’il avait une affinité pour défier l’ancien membre du conseil de surveillance du Werder Brême, Willi Lemke. « Quand nous avons joué contre le Werden Bremen, j’étais assez content de me retrouver avec Willi Lemke. Qu’il se passait aussi quelque chose », a-t-il déclaré.

Les experts de la télévision ont également tendance à être un peu plus réservés que Hoeness. Ils ne s’exprimeront pas aussi librement que le président d’honneur du Bayern. À cause de cela, Hoeness a déclaré qu’il avait des méthodes pour intervenir dans certaines conversations pour appuyer sur les boutons chauds sur lesquels personne d’autre ne voulait appuyer. « Il y a tellement de discussions à la vapeur et cela ne se résume jamais vraiment aux affaires. Vous devez dire quelque chose. J’ai le numéro d’un éditeur que j’appelle ensuite. Il le transmet, puis tout est jeté et Hoeneß entre dans la série », a-t-il expliqué.