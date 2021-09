Ulla Johnson RTW Spring 2022 Review – WWD

Ne voulons-nous pas tous oublier nos problèmes ?

Ulla Johnson a livré ce moment de zen mercredi matin au Brooklyn Botanic Garden avec une piste extérieure autour d’une impressionnante fontaine de fleurs. Même le bourdonnement de la caméra du drone au-dessus de la tête ne pouvait pas briser le charme.

“C’est l’un de mes endroits préférés à New York, j’habite non loin d’ici… c’était un peu une oasis pour moi pendant ce dernier chapitre car ils étaient ouverts et il n’y avait pas beaucoup de monde”, a déclaré Johnson à propos de l’intime. jardin de sentiment qui a certainement donné envie de rester un certain temps.

L’intimité était le maître mot de la saison. Même si l’entreprise de Johnson continue de croître (elle vient d’annoncer les plans de son premier magasin à Los Angeles et a lancé une collaboration beauté avec Bobbi Brown), cette collection a communiqué qu’elle sera toujours là pour ses clients, pour s’occuper d’eux pour ainsi dire. , avec une offre en constante expansion pour chaque humeur de l’ère COVID-19.

La gamme avait toutes les formes féminines exubérantes, les volants et les détails artisanaux pour lesquels elle est connue, une palette de couleurs chaudes et douces, et des broderies de batiks, d’ikats et de cauris à gogo.

Le souci, le haut en popeline à manches simples et la jupe crayon en patchwork en cascade qui ont ouvert le spectacle étaient un rayon de soleil s’il en est, et la simple robe d’été bustier plus indulgente en indigo shibori teint à la main a vraiment laissé le spécial, textile fabriqué en Inde éclat. (Le tissu est arrivé juste à temps, a-t-elle dit.) Les hauts de soutien-gorge, les mini-robes bustier et les maxirobes à épaules dénudées ont également parlé des jours heureux – et des fêtes – à venir. (Espérons.)

Mais la grande nouveauté était le nouveau sentiment de facilité dans les silhouettes plus simples et superposées.

Une tunique en popeline ivoire brodée et un pantalon large avec un gilet matelassé sur le dessus et une robe plissée en crêpe de Chine olive portée ouverte sur un pantalon large assorti étaient à la fois agréablement décontractés (et prêts pour la WFH), tandis que des anoraks utilitaires lavés en vêtement et pantalons, denim imprimé et tailleur en drill de coton ont ouvert un monde de vêtements plus quotidiens pour la marque. Des touches de madras, des colliers en dentelle au crochet, des sandales en raphia tressé et des sacs en cuir bulbeux ajoutent une riche tactilité.

“Je voulais raconter cette histoire sur les pauses, le chaos et la cacophonie et les sentiments sauvages et ces oasis”, a déclaré Johnson, évoquant les temps étranges.

Révéler et protéger, prêt à faire la fête, à se pelotonner en boule ou les deux… Comme le dit le créateur : « Nous retenons tous notre souffle.