Ulrika Jonsson souhaite qu’elle se soit exprimée après avoir été attaquée par l’ex ⋆ .

Ulrika Jonsson regrette de ne pas avoir parlé de sa relation passée avec Stan Collymore (Photo: Rex)

Ulrika Jonsson regrette de ne pas avoir pris la parole après avoir été agressée par son ex Stan Collymore.

La présentatrice de télévision, 53 ans, souhaite être ouverte sur son expérience après avoir regardé la vidéo de violence domestique de Mel B pour Women’s Aid.

L’ancienne colocataire de Celebrity Big Brother, Ulrika, a été attaquée par son ex footballeur dans un pub parisien à la veille de la Coupe du monde 1998.

Le diffuseur a été “ profondément secoué ” par la performance de Scary Spice dans sa vidéo pour mettre en évidence la violence domestique, ajoutant dans sa chronique pour The Sun que “ cela a déclenché des souvenirs désagréables ”.

Ulrika pense que si elle n’avait pas été agressée dans un lieu public en présence d’une équipe de tournage, elle ne serait pas ici aujourd’hui.

Elle a écrit: “ Les gens m’ont sans aucun doute regardé comme si j’étais stupide de me retrouver dans une telle relation.

«Des femmes de tous les horizons pourraient se retrouver dans cette situation, c’est pourquoi le film Woman’s Aid est si crucial.

L’ancienne panéliste de Shooting Stars s’est dit préoccupée par le nombre de personnes victimes de maltraitance pendant le verrouillage, une femme sur trois – soit 736 millions – ayant été soumise à des violences physiques et / ou sexuelles avant la pandémie.

Ulrika dit qu’elle a été maltraitée par trois hommes différents, ce qui se produit pour la première fois à l’âge de 19 ans.

À l’époque, elle a été accusée par un petit ami de “ flirter avec ses amis ”, ajoutant que les gens peuvent croire qu’elle l’avait été car elle déclare qu’il y a une supposition qu’il doit y avoir un élément déclencheur de la colère contre les femmes.

Cependant, elle dit que c’est le dommage psychologique qu’elle a trouvé le plus difficile à gérer plutôt que les blessures physiques.

Elle insiste sur le fait que ce n’est pas aussi simple que de s’éloigner d’une relation, peu importe le degré d’intelligence ou d’indépendance d’une personne, car les gens sont souvent contrôlés par des restrictions financières, un isolement forcé et des tourments émotionnels.

Mel allègue qu’elle a été abusée par son ex-mari Stephen Belafonte, ce qu’il nie vigoureusement (Photo: Jason LaVeris / FilmMagic)

Ulrika a déclaré qu’elle “ n’avait jamais fait le lien entre les deux ” et ne comprenait pas qu’elle était progressivement isolée de sa famille et de ses amis alors que son estime de soi diminuait.

Spice Girl Mel B a travaillé avec Women’s Aid sur le film déchirant dépeignant les réalités de la violence domestique.

Mel a allégué qu’elle avait été agressée physiquement par son ex-mari Stephen Belafonte, des allégations qu’il a vigoureusement démenties.

Dans le film, intitulé Love should Not Hurt, on la voit brutalement battue par un partenaire à la maison, avant d’être considérée comme le couple aimé parfait en compagnie d’amis et de sa famille.

Son partenaire est également vu en train d’espionner Mel, illustrant le rôle que le contrôle coercitif peut jouer dans les abus.

À la fin du film, ensanglantée et meurtrie, elle s’enfuit de la maison pour échapper à sa relation abusive.

Plus: Ulrika Jonsson



En apparaissant dans la vidéo, Mel a déclaré à Metro.co.uk: “ Il semble étrange de dire que je suis fier de montrer quelque chose d’aussi brutal et dérangeant, mais ma mission est de sensibiliser à quelque chose que tant de femmes traversent chaque jour, chaque semaine. , chaque mois de leur vie.

«Cette vidéo est très réelle. La violence et les abus se produisent partout. Et cette performance représente les histoires et les expériences de ces femmes que j’ai rencontrées, à qui j’ai parlé ou dont j’ai entendu parler. Cela nous touche tous.

Ligne d’assistance en cas de violence domestique

Si vous êtes en danger immédiat, appelez le 999. Si vous ne pouvez pas parler, composez le 55 et l’opérateur répondra.

Pour un soutien émotionnel, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les abus domestiques au 0808 2000 247. Alternativement, pour un soutien pratique et émotionnel, veuillez contacter Women’s Aid Live Chat 10h – 18h sept jours par semaine.

Pour obtenir des conseils et un soutien gratuits et confidentiels pour les femmes de Londres touchées par la maltraitance, vous pouvez appeler Solace au 0808 802 5565 ou envoyer un e-mail à advice@solacewomensaid.org.

Les hommes victimes de violence domestique peuvent appeler le 01823 334244 pour parler à ManKind, une initiative disponible pour les hommes victimes de violence domestique et de violence domestique à travers le Royaume-Uni ainsi que leurs amis, leur famille, leurs voisins, leurs collègues de travail et leurs employeurs.

Vous pouvez également joindre la ligne de conseil pour hommes au 0808 8010327 ou envoyer un courriel à info@mensadviceline.org.uk.



PLUS: Nick Cannon “ attend un septième enfant, après en avoir eu quatre en six mois avec trois femmes différentes ”



PLUS: Laura Whitmore semble confirmer le nom de bébé et il a une douce signification cachée





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();