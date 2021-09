Ulta 21 Days Of Beauty : 50 % de réduction sur Urban Decay, Tarte et plus

Vous recevrez beaucoup de compliments et de questions sur votre routine de soins de la peau lorsque vous commencerez à utiliser le fond de teint lumineux Anastasia Beverly Hills. Il est respirant, léger et hydratant pour masquer instantanément les imperfections et la texture inégale. Votre éclat naturel apparaîtra lorsque vous poursuivrez cette formule de correspondance de couleur. La formule contient de l’extrait d’algue apaisante pour calmer et revitaliser la peau, et elle est suffisamment hydratante pour réduire l’apparence des rides et ridules.

Un acheteur a salué le produit comme son « Saint Graal », révélant : « J’ai essayé beaucoup de fonds de teint. Tout de Tarte, Smashbox, Lancôme, vous l’appelez. Celui-ci est le seul que j’achèterai à partir de maintenant. J’ai peau mixte à tendance acnéique et elle est si légère tout en étant complètement couvrante. Elle est très rosée et a un bel éclat. Et quand vous l’utilisez avec le nouveau correcteur Anastasia ? Incroyable. Je n’achète jamais rien d’autre. “

Un autre a déliré: “ENFIN trouvé celui-là”, expliquant: “J’ai cherché et cherché un fond de teint qui ne me colle pas, ne se sépare pas, ne s’oxyde pas ou ne se dissout pas complètement et ne pénètre pas à l’intérieur de mes masques. J’adore tout Anastasia BH pour commencer, et quelques collègues m’ont parlé de ce fond de teint… Il ne s’oxyde pas non plus ! Mais sur le maquillage lui-même… c’est une sensation tellement luxueuse. par moi parce que cela rend vraiment votre visage impeccable et les pores flous, donc vous n’en avez pas besoin de beaucoup. C’est très naturel et un peu rosée, mais cela donne juste à ma peau une apparence hydratée et luxueuse. Enorme bonus je n’ai pas besoin de utilise plus une poudre ! Je ne pouvais pas trouver une bonne poudre et maintenant je n’ai plus besoin d’acheter et d’essayer. “