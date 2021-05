Ulta promeut les produits pour cheveux bouclés et bouclés avec le partenariat Curlbox – WWD

Ulta Beauty s’associe à Curlbox, un abonnement boîte offrant pour les personnes aux cheveux bouclés et frisés.

Avec ce partenariat, Ulta travaillera avec Curlbox pour organiser trois boîtes multimarques qui seront vendues sur le site Curlbox, à partir du 7 mai. La première boîte, qui coûtera 30 $, comprendra six produits de marques appartenant à Black ou fondées par des Black, y compris Le motif de Tracee Ellis Ross et le choix de la crinière.

Les produits spécifiques sont gardés secrets, car pour le client Curlbox, la surprise est un élément clé de l’équation, a déclaré le fondateur de la société Myleik Teele.

«Tout le monde pense savoir ce qui fonctionne pour ses cheveux, et si vous leur dites, ils sont moins enclins à essayer», a déclaré Teele. «Nous avons tous dépassé quelque chose qui ressemble à« oh non, cela ne fonctionnera pas pour moi », puis vous essayez et cela fonctionne.»

Teele a lancé Curlbox il y a 10 ans après avoir assisté au Natural Hair Show et vu combien de femmes y avaient voyagé à la recherche de produits capillaires répondant à leurs besoins. «Et je me suis dit:« Si les femmes font un pèlerinage, nous sommes plus nombreux à ressentir cela »», a déclaré Teele. Alors, elle a lancé une offre de boîte qui s’adresse aux personnes ayant les types de boucles 3 et 4. Aujourd’hui, Curlbox a une liste d’attente de 143 000 personnes pour s’abonner, a déclaré Teele.

«Chaque femme devrait pouvoir entrer dans un magasin, une épicerie, une pharmacie, un magasin de beauté et trouver quelque chose pour elle, que ce soit du maquillage ou des produits de soins capillaires. Et je sais qu’en tant que femme noire, c’est une tâche », dit-elle. «Pour moi, cela aide simplement à combler le fossé entre les marques et les consommateurs, mais personnellement, il s’agit d’apporter du plaisir, de la beauté et de la facilité aux cheveux des femmes noires.»

Pour Ulta, collaborer avec Curlbox fait partie de la stratégie du détaillant visant à mieux servir les clients aux cheveux texturés, a déclaré Jessica Phillips Perez, vice-présidente du merchandising chez Ulta.

«Plusieurs leaders au sein d’Ulta ont été de grands fans [of Curlbox] pendant de nombreuses années », a déclaré Perez.

Les marques vendues chez Ulta seront incluses dans les boîtes, et Ulta aidera à amplifier le marketing pour amener les consommateurs vers le site Web Curlbox, a déclaré Perez. Une autre boîte est prévue pour l’automne, et la troisième sera lancée pour la saison des vacances, a déclaré Perez.

Le partenariat vise à permettre à Ulta de présenter des produits à de nouveaux clients potentiels et d’ajouter un élément d’échantillonnage. Les acheteurs aux cheveux bouclés d’Ulta «recherchent toujours du nouveau, plus, mieux», a déclaré Perez.

Le partenariat avec Curlbox intervient après qu’Ulta ait annoncé qu’il nommerait Ross comme conseiller en diversité et inclusion, et travaillerait pour mieux soutenir les marques de beauté appartenant à des Noirs.

Perez a déclaré qu’Ulta prend plus de mesures pour être en mesure de servir les clients aux cheveux bouclés et crépus, notamment en ajoutant différents produits à la barre arrière des salons de coiffure et en fournissant une éducation à la texture aux stylistes.

«Les écoles de beauté n’enseignent pas la texture comme une partie régulière du programme – les stylistes doivent aller chercher cette éducation. Nous avons donc commencé l’automne dernier avec des modules de formation, virtuellement pour commencer, qui comprennent 10 formations spécifiques aux textures », a déclaré Perez. «Dans deux semaines, nous lançons le deuxième groupe de formations.»

