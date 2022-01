Ulta Skincare À partir de 4 $ : Économisez 50 % sur Origins, Juice Beauty & More

Dites adieu aux poches sous les yeux avec cette crème pour les yeux très efficace. Il réduit les cernes en un instant et offre une hydratation légère avec des résultats à long terme. Cette formule contient de la vitamine C, qui réduit visiblement les cernes, du panax ginseng et de la caféine pour raviver l’éclat, et de la racine de chicorée pour emprisonner l’hydratation dans votre peau. Il existe deux options de teintes : originale/froide, idéale pour les teints clairs à moyens ou avec des nuances froides et la teinte chaude, idéale pour les teints moyens à foncés.

« Après avoir donné au produit un peu de temps pour donner un avis honnête. J’ai découvert que j’aimais utiliser cette crème pour les yeux plus que je ne le pensais. Non seulement elle hydrate bien la zone délicate des yeux, mais elle aide également à dissimuler l’obscurité sous mes yeux. Elle est comme une crème pour les yeux correctrice de couleur », a expliqué un acheteur d’Ulta.

Un autre l’a décrit comme « Le meilleur qui soit !! » Cette personne a expliqué : « J’ai rencontré ce produit plusieurs fois, mais le prix m’a toujours fait peur ! Après avoir reçu un échantillon, je peux honnêtement dire que c’est l’une de mes choses préférées à utiliser ! un regard doux et brillant ! Je sais que le pot est petit, mais il dure TOUJOURS et un petit peu va très loin ! Je ne peux pas dire assez de bien de cette crème pour les yeux ! » Et il n’y a pas de meilleur moment pour l’obtenir puisqu’il est disponible pour la moitié du prix.