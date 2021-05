Ultimate Team rapporte 1,62 milliard de dollars pour EA en 2021 ⋆ .

De nouveaux documents déposés par la SEC publiés aujourd’hui ont révélé que les modes Ultimate Team des diverses offres liées au sport d’Electronic Arts ont rapporté à l’entreprise 1,62 milliard de dollars au cours de l’exercice 2021. Selon EA, une «partie substantielle» de ces revenus était dérivé de FIFA.

Profite du mode de jeu, qui est disponible dans la société FIFA, Madden, et NHL franchises, ont augmenté d’année en année depuis leur création en 2008. En 2015, la société a déclaré des bénéfices d’Ultimate Team de 587 millions de dollars, 2018 étant la première année où la folie des coffres à butin a franchi la barre des 1 milliard de dollars. Les dépôts de 2020 ont vu la société déclarer des retours de 1,49 milliard de dollars, ce qui signifie que ce dernier dépôt montre une hausse de 130 millions de dollars.

Avec la pandémie mondiale qui a obligé de nombreuses personnes à être enfermées et à jouer à plus de jeux vidéo que jamais auparavant, cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise. Cependant, avec de nombreux gouvernements mondiaux qui envisagent de réglementer ou d’interdire carrément les boîtes à butin, EA va devoir réfléchir rapidement pour trouver un moyen de remplacer ce qui serait (nous supposons) une perte de revenus catastrophique. Les initiés du secteur estiment qu’un passage à un modèle basé sur l’abonnement pourrait être envisagé pour les franchises sportives d’EA, bien que la réaction des joueurs à l’idée de payer mensuellement pour des produits qui semblent à peine changer d’une année à l’autre reste à voir. .

