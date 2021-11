Ultimatum à Lleida Esportiu, qui peut être laissé sans le Camp d’Esports

10/11/2021 à 22:53 CET

Roger Payro

Miquel Pueyo n’a plus de patience avec Lleida Esportiu. Le maire de la ville a été très dur contre l’entité détenue par les Esteve, Albert et Jordi, par le manquements répétés dans le cadre du transfert du Camp d’Esports.

La mairie de Lleida a dressé une liste de ce qui n’est pas respecté, comme par exemple les obligations fiscales et sociales et l’entretien courant des installations. De plus, Lleida Esportiu utilise à la fois le stade et l’annexe uniquement pour la première équipe, ce que l’accord stipule que cela doit également être pour le football de base.

Le club a désormais dix jours pour présenter ses allégations et une fois que la session les aura reçus, il sera débattu si l’accord est résilié ou non. Si tel est le cas, l’entité serait à court de champ.

Les problèmes s’accumulent à Lleida Esportiu, dont les bureaux ont été enregistrés début octobre par la Garde civile pour des problèmes liés à des fraudes à la Sécurité sociale. Aujourd’hui encore, il était également connu par le journal ‘Segre’ que la RFEF oblige le club à verser 13.000 euros à l’ancien technicien Molo et à deux assistants en matière de dettes impayées.