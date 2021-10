Ultra MAGA Allen West contracte COVID après avoir pris de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine

C’est toujours un dilemme.

Nous ne souhaitons jamais la maladie à personne, nous n’espérons jamais que quelqu’un perde la vie, nous avons un peu d’humanité. Le problème survient lorsqu’une personne importante, Joe Rogan, par exemple, reçoit COVID, annonce qu’elle le traite avec de l’ivermectine et vit pour raconter l’histoire. De toute évidence, la plupart des personnes qui contractent le COVID ne meurent pas, et les MAGA sont donc convaincus qu’Ivermectic a guéri le problème du COVID et que l’état d’esprit se durcit encore plus.

Notre dernier cas est Allen West, plus récemment à la tête du Texas GOP et célèbre MAGA. West a écrit dans un tweet :

« Après avoir reçu des vaccins contre le COVID et la grippe, Angela West a été testée positive au COVID hier, vendredi. Le colonel West souffre d’une faible fièvre et de courbatures légères. Par souci de santé publique, le colonel West suspend les événements en personne jusqu’à ce qu’il reçoive une indication claire. »

Il a également ajouté :

« Col. West sera disponible par des moyens virtuels pour organiser des événements jusqu’à ce que le problème de santé de sa famille soit rectifié. Il suit déjà des protocoles d’hydroxychloroquine et d’ivermectine. La famille West vous remercie tous pour vos prières. « Les bénédictions de Dieu et Texas First !

1/ Après s’être fait vacciner contre le COVID et la grippe, Angela West a été testée positive au COVID hier vendredi. Le colonel West souffre d’une faible fièvre et de courbatures légères. Par souci de santé publique, le colonel West suspend les événements en personne jusqu’à ce qu’il reçoive une indication claire. pic.twitter.com/Cwpc2XkWVG – Allen West (@AllenWest) 9 octobre 2021

2/ Le colonel West sera disponible via des moyens virtuels pour organiser des événements jusqu’à ce que le problème de santé de sa famille soit corrigé. Il suit déjà des protocoles d’hydroxychloroquine et d’ivermectine. La famille West vous remercie tous pour vos prières. « Les bénédictions de Dieu et Texas First ! » – Allen West (@AllenWest) 9 octobre 2021

3/ CLARIFICATION : A la lecture des commentaires, il apparaît qu’il y a un malentendu : le Dr Angela West a reçu le vaccin. LTC West ne l’a pas fait. LTC West a déclaré publiquement qu’il soutenait le choix individuel et cela se reflète dans sa propre famille. – Allen West (@AllenWest) 9 octobre 2021

West a déclaré qu’il n’était pas « anti-vax », mais pense que cela devrait être un choix personnel. Nous interprétons souvent sur ce site de telles déclarations comme « J’ai été vacciné, mais je ne veux pas vraiment en parler ».

Mais encore une fois, en ce qui concerne West, le plus important à retenir est que des cas comme ceux-ci : « J’ai COVID, mais ne vous inquiétez pas, je le traite avec de l’ivermectine » sont un problème. Avec les médias sociaux tels qu’ils sont aujourd’hui, il est trop facile de faire connaître la nouvelle et lorsque la personne survit, comme Rogan, cela est attribué à l’ivermectine au lieu de quelqu’un qui a simplement combattu le COVID.

En faisant la publicité du médicament, cela garantit que plus de personnes feront de même, peut-être au détriment de leur vie. Nous ne souhaitons jamais la maladie et la mort à personne, et pourtant ces personnes rendent les choses encore plus difficiles.

