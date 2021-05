Ultra Mobile: meilleurs plans, fonctionnalités et tout ce que vous devez savoir

Les opérateurs prépayés ont été en mesure de fournir un service mobile axé sur le laser que les trois grands opérateurs postpayés ne peuvent égaler. Ultra Mobile s’est concentré sur les personnes qui souhaitent rester en contact avec leur famille et leurs amis dans d’autres pays tout en offrant un excellent rapport qualité-prix et un service pour une génération connectée. Que vous ayez simplement besoin d’un service de base avec conversation et texte ou que vous souhaitiez beaucoup de données pour le streaming, les médias sociaux et les appels vidéo, Ultra Mobile a une option pour vous.

Super flexible

Ultra mobile

Un plan pour tout le monde

Ultra Mobile a une option pour à peu près tous les clients, qu’ils aient besoin d’une tonne de données ou qu’ils aient simplement besoin de pouvoir appeler à l’international.

Ultra mobile:

Qu’est-ce qu’Ultra Mobile?

Ultra Mobile est un MVNO utilisant le réseau de T-Mobile qui se concentre sur l’offre d’excellentes options de service pour ceux qui souhaitent se connecter fréquemment avec des amis ou de la famille à travers le monde. Ultra Mobile propose également des tarifs compétitifs pour les données, que vous souhaitiez acheter un seul mois de service ou jusqu’à un an. Ultra Mobile se trouve dans de nombreux détaillants à travers le pays, y compris de nombreux magasins internationaux et en ligne. L’utilisation du réseau T-Mobile permet à Ultra Mobile de prendre en charge une tonne d’appareils dans le monde ainsi que la plupart des appareils déverrouillés conçus pour le marché américain.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Lire la critique

Dans notre examen d’Ultra Mobile, nous avons constaté que la qualité du service était solide avec des vitesses généralement bonnes sur le réseau T-Mobile. La connectivité 5G s’est beaucoup améliorée et nous avons même vu des vitesses supérieures à 500 Mbps sur la bande n41 de T-Mobile. Pourtant, le streaming vidéo sur le plan illimité testé était un peu décevant à 480p, et il y avait des baisses de vitesse occasionnelles pendant les heures encombrées, mais elles étaient peu fréquentes.

Dans l’ensemble, Ultra Mobile est un excellent choix si vous avez besoin d’appeler ou de voyager à l’étranger et que vous souhaitez disposer de beaucoup de données et d’une couverture chez vous. Vous pouvez économiser un peu d’argent avec un autre opérateur tout en obtenant une couverture et des quantités de données similaires, mais vous abandonnerez toutes les fonctionnalités internationales avec la majorité d’entre elles. Ultra Mobile est le moyen idéal de rester connecté pour de nombreuses personnes, même à des milliers de kilomètres de leur lieu de naissance.

Plans de service d’Ultra Mobile

Source: Samuel Contreras / Android Central

Ultra Mobile propose six plans de données différents qui se déclinent dans une large gamme. Tous les forfaits incluent les mêmes fonctionnalités d’appels internationaux et de SMS gratuits, bien que les forfaits les plus chers s’accompagnent de crédits mensuels supplémentaires pour tout appel international non gratuit. Tous les plans sont livrés avec des données hotspot ainsi que la prise en charge de la 5G pour le même prix.

Par rapport aux anciens plans d’Ultra Mobile, l’offre actuelle est très simple, avec des options pour à peu près tous ceux qui cherchent à se connecter.

Plans d’Ultra Mobile

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 250 Mo 15 $ 13 $ 11 $ 10 $ 2 Go 19 $ 16 $ 15 $ 14 $ 3 Go 24 $ 22 $ 21 $ 20 $ 6 Go 29 $ 28 $ 27 $ 25 $ 15 Go 39 $ 36 $ 35 $ 30 $ Illimité 49 $ 46 $ 45 $ 40 $

Des données haut débit supplémentaires peuvent être ajoutées à ces forfaits à 1 Go pour 10 $ et 3 Go pour 20 $. Le plan illimité comprend 40 Go de données haut débit et 10 Go de données hotspot.

Vous pouvez également ajouter du crédit d’itinérance internationale par incréments de 5 $, 10 $ et 20 $. Les modules complémentaires peuvent être achetés en vous connectant à votre compte en ligne, en appelant l’assistance ou par SMS sur votre téléphone Ultra Mobile.

En parlant de crédits internationaux, tous les plans d’Ultra Mobile incluent une conversation illimitée vers plus de 80 pays, vos crédits ne devront donc être utilisés que lorsque vous appelez des pays non pris en charge. Les 80 régions comprennent certaines des destinations les plus populaires, telles que le Canada, le Mexique, la Chine, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Visitez la page des appels internationaux d’Ultra Mobile pour trouver les tarifs pour plus de destinations.

Source: Ultra Mobile

Si vous savez que vous resterez avec Ultra Mobile pendant un certain temps, vous pouvez économiser de l’argent en vous inscrivant à un plan de plusieurs mois. Les plans de plusieurs mois incluent les appels vers les mêmes 80 destinations internationales et la même capacité de point d’accès. Ces plans n’ont pas de crédits internationaux inclus, donc ceux-ci doivent être achetés séparément si nécessaire.

Ultra Mobile est l’un des meilleurs choix pour un nouveau résident ou un résident temporaire aux États-Unis, grâce à la prise en charge incluse pour les appels internationaux. Ultra Mobile dispose également d’une carte SIM touristique disponible directement dans les magasins T-Mobile. Que vous n’ayez besoin que de quelques semaines ou de plusieurs mois, Ultra Mobile propose une excellente option.

Ultra tu parles est une fonctionnalité complémentaire de 10 $ compatible avec tous les forfaits Ultra Mobile. UTalk ajoute 39 destinations d’appels internationaux avec jusqu’à 1250 minutes incluses. Si vous recherchez une assistance pour les appels vers d’autres pays et que vous ne voulez pas vous soucier de l’ajout de crédit d’appel, uTalk est un excellent ajout.

Source: Destinations uTalk Ultra MobileUltra Mobile

Ultra mobile Touristique est une carte SIM spécialement conçue pour ceux qui visitent les États-Unis. Il est livré avec 3 Go de données haut débit sur le réseau T-Mobile, des appels et des SMS nationaux illimités et 100 minutes d’appels vers plus de 80 destinations internationales d’Ultra, tout comme ses autres forfaits. Cette carte SIM ne dure que trois semaines ou 21 jours, mais devrait convenir parfaitement à ceux qui souhaitent contrôler leur service téléphonique lors de leur visite aux États-Unis et avoir accès à un numéro de téléphone américain qui peut faire des choses comme la réservation de réservations dans son ensemble beaucoup plus facile.

Ultra Fléchir Le plan n’est pas aussi simple que les autres plans d’Ultra, mais peut convenir à quelqu’un qui n’a pas besoin de beaucoup de données et qui souhaite passer de nombreux appels vers l’une des destinations Flex 15 d’Ultra. Les appels illimités sont disponibles vers le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Irlande, l’Italie, Israël, la Malaisie, le Mexique, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Royaume-Uni. Les appels et SMS illimités dans tout le pays sont inclus, ainsi que 500 Mo de données haute vitesse avec basculement.

Flex commence à 22 $ par mois, mais peut être réduit à 12,50 $ si vous payez quatre mois à l’avance ou apportez quatre lignes. Les données avec rollover peuvent également être ajoutées à 5 USD pour 500 Mo, 10 USD pour 1 Go, 20 USD pour 2 Go, 45 USD pour 5 Go et 80 USD pour 10 Go. Avec ces prix réduits pour les données et le rollover, Ultra Flex peut être un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui ont besoin de cet ensemble spécifique de fonctionnalités.

Couverture et 5G

Source: Samuel Contreras / Android Central

Le réseau T-Mobile offre l’une des meilleures couvertures du marché avec le plus grand réseau 5G avec un investissement continu apportant une couverture 5G à plus de 280 millions de personnes.

Par rapport aux autres opérateurs, la 5G de T-Mobile est disponible pour plus de gens et possède une grande capacité de spectre grâce à sa bande n41 à 2,5 GHz. La couverture LTE de T-Mobile est également assez forte bien qu’elle soit insuffisante par rapport à ses principaux concurrents. En réalité, la plupart des gens devraient être couverts par ce réseau la grande majorité du temps, mais vous pouvez rencontrer des zones mortes si vous vous trouvez dans une zone rurale.

Comment Ultra Mobile se compare-t-il?

Source: Samuel Contreras / Android Central

Les opérateurs prépayés axés sur les données font leur apparition partout, mais l’une des comparaisons les plus proches est Mint Mobile vs Ultra Mobile. Ce n’est pas un hasard car Ultra Mobile est la société mère de Mint Mobile, et les deux partagent beaucoup d’ADN. Si vous n’avez pas besoin de toutes les fonctionnalités internationales incluses dans les plans d’Ultra, Mint Mobile est une excellente alternative.

Google Fi est un autre opérateur offrant d’excellentes fonctionnalités internationales, mais Fi se concentre davantage sur les voyages internationaux avec ses débits de données reportés dans des centaines de pays. Google Fi prend également en charge l’eSIM sur une poignée des meilleurs téléphones Android, tels que le Pixel 5, permettant une configuration plus facile de plusieurs cartes SIM si vous avez un numéro de téléphone pour un autre pays.

Enfin, Visible est un plan illimité à faible coût qui utilise le réseau de Verizon. Visible a très peu de fonctionnalités internationales en dehors des appels gratuits vers une poignée de pays, dont le Canada et le Mexique. Néanmoins, vous bénéficiez d’une excellente couverture aux États-Unis avec des données illimitées, y compris la prise en charge des points d’accès si vous essayez de vous débrouiller sans payer pour le Wi-Fi domestique. Visible coûte 40 $ par mois avec la possibilité de réduire le coût à 25 $ par mois lorsque vous vous inscrivez à la fonction Party Pay de Visible.

Téléphones compatibles

Source: Hayato Huseman / Android Central

Ultra Mobile utilise le réseau LTE et 5G de T-Mobile pour sa couverture, ce qui signifie que la grande majorité des téléphones déverrouillés fonctionneront. Cela inclut la plupart sinon la totalité des meilleurs téléphones Android. Si vous souhaitez accéder à la 5G, votre téléphone devra prendre en charge les bandes 5G de T-Mobile; cependant, c’est la plupart des téléphones 5G vendus au cours de la dernière année. Vous pouvez vérifier votre IMEI lorsque vous vous inscrivez au service avec Ultra Mobile. Si vous voulez être sûr de bénéficier du meilleur support 5G possible, assurez-vous que votre téléphone prend en charge les bandes n71 et n41 de T-Mobile.

Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un téléphone directement sur le site Web d’Ultra Mobile. Cela inclut la plupart des meilleurs téléphones que vous pouvez obtenir, tels que la série Galaxy S21, Google Pixel 5 et OnePlus 8 Pro. Vous pouvez également choisir parmi une gamme d’iPhones, y compris les séries 11, 12 et SE. Les téléphones achetés via la boutique en ligne d’Ultra Mobile peuvent être financés avec Affirm.

Super flexible

Ultra mobile

Un plan pour tout le monde

Ultra Mobile a une option pour à peu près tous les clients, qu’ils aient besoin d’une tonne de données ou qu’ils aient simplement besoin de pouvoir appeler à l’international.

Offres Ultra Mobile

Ultra Mobile offre des réductions lorsque vous payez d’avance pour plus de services. Vous pouvez choisir n’importe quel forfait par incréments de trois, six et 12 mois avec des remises plus importantes lorsque vous payez plusieurs à la fois. Les clients passant d’AT & T ou de Verizon peuvent obtenir un mois de service gratuit lorsqu’ils souscrivent à un plan de trois mois.

Ultra Mobile dispose également d’un programme de parrainage, vous pouvez donc gagner un crédit de 10 $ pour chaque ami qui s’inscrit. Ils doivent s’inscrire en utilisant votre lien spécifique généré une fois que vous avez activé votre service Ultra Mobile, et le crédit n’apparaîtra que 30 jours après l’activation. Vous pouvez gagner jusqu’à 100 $ par an.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Enfin, un digne adversaire

Le Chromebook Detachable CM3 d’ASUS vient défier le Lenovo Duet

Les tablettes et les éléments amovibles Chrome OS constituent une section gravement mal desservie du marché des Chromebooks, une partie que Lenovo Duet a accaparée l’année dernière. ASUS se lance maintenant dans l’action avec le CM3 détachable, qui contient une béquille bidirectionnelle et un écran plus grand pour 350 $.