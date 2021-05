Ultra Mobile PayGo: comment ça marche et pour qui il est le mieux

Si vous recherchez un forfait de téléphonie mobile simple qui ne vous noie pas en quelques minutes, des SMS, des données ou des fonctionnalités dont vous n’avez pas réellement besoin, alors un plan de paiement à l’utilisation comme Ultra Mobile PayGo pourrait être le ajustement parfait. PayGo est un plan proposé par MVNO Ultra Mobile et comprend juste assez de conversation, de texte et de données pour se débrouiller sur les réseaux 4G LTE et 5G de T-Mobile. Bien que cela n’apporte certainement pas grand-chose, il est extrêmement abordable et vous pouvez toujours recharger votre plan PayGo ou acheter des données ou des laissez-passer vocaux et textuels. C’est un plan pratique à considérer si vos besoins sans fil sont minimes et si vous savez que vous bénéficiez d’une couverture T-Mobile fiable dans votre région.

Payez ce que vous souhaitez

PayGo ultra mobile

100 minutes, 100 textes et 100 Mo

Ultra Mobile PayGo vous offre l’essentiel d’un forfait de téléphonie mobile, avec la possibilité de payer plus lorsque vous en avez besoin.

Ultra mobile:

Qu’est-ce que Ultra Mobile PayGo?

Ultra Mobile PayGo est un plan de paiement à l’utilisation proposé par Ultra Mobile, qui est un MVNO sur les réseaux 4G LTE et 5G de T-Mobile. C’est un excellent plan à obtenir si vous n’avez besoin que d’un service sans fil limité ou si vous voulez un plan en cas d’urgence. Pour seulement 3 $ par mois avec PayGo, vous aurez 100 minutes, 100 SMS et 100 Mo de données 4G LTE et 5G à utiliser. Une fois que vous avez atteint cette limite, des minutes, des SMS et des données supplémentaires vous coûteront plus cher.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Combien coûte PayGo?

Source: Ultra Mobile

Avant de commencer avec PayGo, vous devez d’abord acheter un kit SIM, que vous pouvez trouver dans certains magasins T-Mobile pour 13 $, activation incluse. Si vous ne parvenez pas à trouver une carte SIM PayGo (j’ai appelé quelques magasins de ma région et la plupart étaient en rupture de stock), vous pouvez également vous rendre sur eBay et en acheter une. Une fois que vous avez une carte SIM, PayGo ne vous coûtera que 3 $ par mois. Si vous dépassez les 100 allocations de conversation, de texte et de Mo, les minutes et les données supplémentaires (par Mo) sont de 3 cents de plus chacune, tandis que les textes sont de 1 cent chacun.

Si vous connaissez un jour ou une semaine où vous aurez besoin de plus de minutes ou de données, achetez un pass journalier qui vous donne 500 Mo supplémentaires pour 5 $. Un laissez-passer de sept jours avec 1 Go supplémentaire coûtera 10 $ de plus. Vous pouvez également obtenir un laissez-passer d’une journée pour des SMS illimités et des minutes pour 2 $ supplémentaires. Pour 10 $, vous obtenez des SMS et des appels illimités pendant sept jours consécutifs. Bien que ces prix semblent incroyablement bon marché, les choses peuvent s’additionner rapidement. Si vous constatez que vous avez besoin de plus de minutes, de SMS ou de données que prévu initialement, envisagez plutôt de souscrire à un forfait avec Ultra Mobile.

Ultra Mobile PayGo contre Ultra Mobile

Source: Samuel Contreras / Android Central

La principale différence entre un plan PayGo et un plan avec Ultra Mobile est qu’avec PayGo, vous pouvez vous attendre à payer au fur et à mesure. Le prix de départ est de 3 USD par mois (plus le coût initial du kit SIM), tandis que le prix de départ d’un forfait Ultra Mobile avec 250 Mo est de 15 USD par mois, bien qu’il tombe à 10 USD par mois si vous payez pour toute l’année à l’avance. .

À titre de comparaison, disons que vous avez utilisé 250 Mo en un mois avec Ultra Mobile PayGo. À la fin du mois, la facture serait de 7,50 $ (3 $ plus les 4,50 $ supplémentaires que vous avez utilisés sur les 150 Mo supplémentaires). Bien que ce soit toujours moins cher que ce que vous obtiendriez avec le plan le moins cher d’Ultra Mobile, si vous dépassez les minutes et les SMS, vous serez très proche de ce que vous paieriez pour un plan de 12 mois avec Ultra Mobile.

Heureusement, PayGo et tous les forfaits Ultra Mobile sont livrés avec un point d’accès mobile gratuit. Cependant, les forfaits Ultra Mobile offrent via PayGo, ce sont des appels et des SMS illimités, ainsi que des SMS et des appels internationaux gratuits dans plus de 80 pays. Ultra Mobile PayGo ne propose que des appels et des SMS illimités lorsque vous payez pour un pass 1 ou 7 jours, donc si vous êtes quelqu’un qui aime beaucoup discuter au téléphone, c’est quelque chose à considérer. Et quand il s’agit d’appeler à l’étranger, vous pouvez toujours le faire avec PayGo, mais vous devrez payer le tarif pour ce pays.

Limitations de PayGo

Le premier obstacle est de mettre la main sur un kit SIM Ultra Mobile PayGo. Malheureusement, vous ne pouvez pas en commander un en ligne sur Ultra Mobile. Vous ne pouvez acheter un kit SIM PayGo que dans certains magasins T-Mobile, à moins que vous ne souhaitiez en obtenir un sur eBay. Une fois que vous avez obtenu votre carte SIM et que vous l’avez activée, vous pouvez immédiatement utiliser vos minutes, SMS et données PayGo.

Une fois que vous avez épuisé votre allocation de 30 jours et décidé que vous devez recharger, vous devrez ajouter du crédit à votre compte. Cela peut être un problème si vous êtes quelqu’un qui oublie de recharger à l’avance et doit soudainement passer un appel urgent ou commander un Uber. La recharge en ligne est facile, mais c’est toujours une étape à franchir.

Une autre limitation avec PayGo est le service international. Bien que vous puissiez passer des appels internationaux et qu’un plan PayGo prenne en charge l’itinérance internationale, vous devez toujours payer des frais d’itinérance et des tarifs d’appel pour ce pays. De plus, gardez à l’esprit qu’aucune itinérance domestique n’est offerte avec PayGo, ce qui signifie que si vous avez besoin de passer un appel rapide pendant que vous voyagez dans une zone avec une couverture inégale, vous devrez attendre jusqu’à ce que vous obteniez un meilleur service.

Comment recharger un plan PayGo

Source: Ultra Mobile

Ultra Mobile PayGo coûte 3 $ pour 30 jours d’utilisation. Le moyen le plus simple de recharger automatiquement est de configurer un paiement mensuel automatique sur votre compte PayGo. Une fois que vous êtes connecté, il vous suffit d’ajouter une carte de crédit ou de débit, puis de sélectionner «Renouvellement automatique activé». Si vous souhaitez ajouter 5 USD, 10 USD ou 20 USD supplémentaires par mois, vous pouvez le faire à ce moment-là.

Si vous avez besoin d’ajouter plus d’argent à votre portefeuille PayGo à un moment donné ou si vous souhaitez ajouter un pass de données, vous devez vous connecter à votre compte. Sinon, vous pouvez également recharger votre compte en vous rendant chez un détaillant Ultra Mobile ou un magasin T-Mobile qui vend des cartes de recharge PayGo en montants de 10 $, 15 $ et 20 $. Si vous n’êtes pas sûr de votre solde, vous pouvez vérifier en ligne ou envoyer un SMS BAL au 6700.

Téléphones compatibles

Source: Samuel Contreras / Android Central

Parce que PayGo fait partie d’Ultra Mobile et qu’Ultra Mobile utilise le réseau de T-Mobile, tout téléphone T-Mobile ou appareil déverrouillé GSM doit fonctionner avec PayGo. Vous pouvez également apporter un appareil compatible 5G ou tout appareil acheté au cours des dernières années, y compris les meilleurs téléphones Android. Si vous recherchez le meilleur support 5G, votre téléphone doit prendre en charge les bandes n41 et n71 de T-Mobile.

Avant d’acheter une carte SIM PayGo, vous pouvez vérifier votre numéro IMEI sur le réseau d’Ultra Mobile pour vous assurer que votre appareil est compatible. Si vous magasinez pour un nouveau téléphone, vous pouvez toujours en obtenir un directement sur le site Web d’Ultra Mobile.

À qui s’adresse PayGo?

Ultra Mobile PayGo est le meilleur pour tous ceux qui ne veulent pas s’engager dans un forfait de téléphonie cellulaire et qui aiment la flexibilité et la liberté de payer au fur et à mesure. Cela a également du sens pour quelqu’un avec une excellente couverture T-Mobile, alors assurez-vous de consulter la carte de couverture d’Ultra Mobile avant de vous inscrire.

Parce qu’un plan PayGo comprend 100 minutes, 100 SMS et 100 Mo, il est parfait pour quelqu’un qui n’a vraiment pas besoin d’utiliser beaucoup son téléphone portable, c’est-à-dire quelqu’un qui dépend principalement du Wi-Fi mais qui doit utiliser son téléphone dans de rares cas loin de chez vous.

PayGo vous permet vraiment de garder un œil sur ce que vous dépensez sur votre facture de téléphone puisque vous devez recharger votre compte chaque fois que vous avez besoin de plus de minutes, de SMS ou de données. Mais si vous finissez par utiliser plus de minutes, de textes et de données que ce que vous donnez en un mois, vous remarquerez que les centimes peuvent s’additionner rapidement. Si c’est le cas pour vous et que vous vous sentirez mieux avec des appels et des SMS illimités, vous devriez vous inscrire directement avec Ultra Mobile à la place ou un autre grand MVNO T-Mobile tel que Mint Mobile.

En fin de compte, il n’y a rien d’extraordinaire à propos d’un plan Ultra Mobile PayGo, et vous obtiendrez une utilisation minimale d’Internet. Pourtant, c’est un excellent choix pour tous ceux qui ne veulent pas payer un centime de plus sur leur facture de téléphone portable que ce qui est nécessaire, ce qui dans ce cas est le strict minimum.

Strict minimum

PayGo ultra mobile

Moins est plus

Ultra Mobile PayGo offre un moyen simple de ne pas payer trop cher votre forfait de téléphonie mobile en vous laissant décider de ce dont vous avez besoin au fur et à mesure.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

HBO au Max

Ce sont les meilleurs films sur HBO Max en ce moment

HBO Max propose désormais une variété de films originaux et de films préférés des fans en streaming pour les abonnés, y compris les nouvelles versions de WarnerMedia. Voici un aperçu complet des meilleurs films sur HBO Max ce mois-ci.

guide des acheteurs

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone de Verizon

Il n’y a rien de tel qu’un nouveau téléphone sur le réseau le plus apprécié des États-Unis, et le Galaxy S21 Ultra est un succès retentissant. Bien qu’il s’agisse sans doute du meilleur téléphone sur Verizon à l’heure actuelle, il existe de nombreuses autres options intéressantes.