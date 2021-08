Ultra Unlock Partie 2 Tâches de recherche spatiale et sur le terrain

L’événement Pokemon Go Space Ultra Unlock partie 2 est sur le point de commencer, et les tâches et les récompenses de recherche chronométrée et sur le terrain ont été révélées.

Il y a de quoi s’attendre au mois d’août. Palkia revient aux batailles de raid avec l’événement d’aujourd’hui, mais il y aura également une journée communautaire Évoli le 13.

La troisième partie de l’événement majeur de Niantic se déroulera ensuite le 20 avec un crossover Sword and Shield. Mais, avant cela, il y a beaucoup d’autres choses à terminer et à débloquer.

Pokémon GO : Hoopa invoque des Pokémon initialement découverts à Galar !

Recherche chronométrée Pokemon Go Ultra Unlock Partie 2

Les tâches de recherche chronométrées et les récompenses pour l’événement spatial Pokemon Go Ultra Unlock Part 2 sont les suivantes :

La première étape:

Attrapez 10 créatures – rencontre Munna Faites cinq jolis lancers – rencontre Clefairy (S) Transférez cinq créatures – sept Nanab Berry

Récompenses: Dix Poké Balls, 484 XP, cinq Ultra Balls

Deuxième étape :

Attrapez dix Pokémon – huit baies Razz Utilisez cinq baies Razz pour aider à attraper des créatures – rencontre Lunatone (S) Utilisez cinq baies Nanab pour aider à attraper des créatures – rencontrez Solrock (S)

Récompenses: Dix baies Pinap, 484 XP, cinq Ultra Balls

Troisième étape:

Attrapez 10 Pokémon – rencontre Gastly (S) Faites cinq grands lancers – rencontre Duskull (S) Faites cinq beaux lancers d’affilée – rencontre Shuppet (S)

Récompenses: 15 Poké Balls, 484 XP, cinq Ultra Balls

Quatrième étape :

Attrapez 15 créatures – six baies Pinap Faites sept grands lancers de Curveball – rencontre Shellos (Est) Faites sept jolis lancers de Curveball d’affilée – rencontre Shellos (Ouest)

Récompenses: 12 baies Razz, 484 XP, cinq Ultra Balls

Cinquième étape :

Attrapez six Pokémon de type Psy – Rencontre Elgyem Gagnez un raid – Rencontre Espurr Faites deux excellents lancers – Silver Pinap Berry

Récompenses: 20 Poké Balls, 3 000 Stardust, cinq Ultra Balls

Ce contenu n'a pas pu être chargé

Qu’ont en commun Skwovet, Wooloo, Falinks, Zacian et Zamazenta ? Ils ont tous été découverts à l’origine dans la région de Galar et feront bientôt leurs débuts dans Pokémon GO lors de l’événement Ultra Unlock Part 3: Sword and Shield!https://t.co/k5EPs0pOMQ pic.twitter.com/01E54hnidV – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 3 août 2021

Recherche sur le terrain Pokemon Go Space Ultra Unlock

Les tâches de recherche sur le terrain et les récompenses pour l’événement Pokemon Go Space Ultra Unlock partie 2 peuvent être trouvées ci-dessous:

Attrapez 15 Pokémon – Rencontre Staryu (S) Mak sept Grands lancers de Curveball – Rencontre Shellos (Ouest), Shellos (Est) Faites tourner dix PokeStops ou Gyms – dix Poke Balls Faites cinq jolis lancers de Curveball – Rencontre Lunatone (S), Solrock (S) Transférer cinq créatures – trois baies Pinap

Tout ce qui précède est une gracieuseté de Leekduck.