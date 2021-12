Ultrastar : le SingStar gratuit pour PC avec des milliers de chansons pour configurer votre karaoké du Nouvel An à la maison | La technologie

Si vous cherchez un moyen d’animer la nuit du 31 décembre et sans dépenses inutiles, nous vous présentons le meilleur karaoké gratuit : Ultrastar WorldParty.

La dernière nuit de l’année mérite d’avoir le meilleur divertissement et, bien souvent, la télévision traditionnelle ou les jeux de société ne parviennent pas à suivre. Et, est-ce que, il n’y a rien comme la musique et, surtout, si vous pouvez y participer. Nous ne parlons pas de jouer d’un instrument ou de composer, nous parlons de chanter.

Les karaokés sont incontournables dans tout type de fête et encore plus s’ils sont totalement gratuits. Internet regorge de programmes qui vous permettent de transformer un ordinateur en un karaoké de premier ordre, nous avons trouvé Ultrastar WorldParty et, à vrai dire, nous avons été surpris par le niveau de contenu et de fonctionnalité.

Pour des raisons pratiques, Ultrastar WorldParty est un karaoké avec toutes les lois, de sorte que quoi il te faut un ordinateur (Windows ou Linux), un micro et un haut-parleur pour tout mieux entendre. Vous devez télécharger le programme d’installation approprié pour votre ordinateur à partir du site officiel et l’exécuter pour qu’il soit installé.

Ce n’est pas compliqué de le faire fonctionner, même si les Ultrastar ont pensé à tout pour quoi Ils ont de nombreuses vidéos qui expliquent comment utiliser ce karaoké pour qu’il n’y ait aucun doute. Si, pour une raison quelconque, des problèmes ou des doutes restent irrésolus, il existe également un forum d’aide auquel accéder.

Et bien, quel catalogue possède Ultrastar WorldParty ? Si on se concentre sur les chansons en espagnol, il y a 3977 titres. Étant totalement gratuit, vous devez contenir vos attentes et la vérité est qu’il n’a pas les derniers singles qui ont sonné sur les radios espagnoles, mais il a des chansons pour lesquelles le temps ne passe pas.

Le premier que nous trouvons est « Señorita » d’Abraham Mateo, vous pouvez penser que c’est une blague ; mais non. C’est la chanson parfaite pour animer toute réunion et plus encore le 31 décembre. Aussi il y a des chansons plus actuelles comme « Vas a estar » d’Aitana. Bien que si nous optons pour les classiques « Dancing » d’Alaska et les Pegamoids, il prend le prix.

Le catalogue est énorme et contient de nombreuses chansons à découvrir, et si vous aimez chanter dans d’autres langues, cela n’a pas d’importance non plus, car il contient des milliers de chansons en anglais et dans d’autres langues. Ultrastar WorldParty peut donner un coup de fouet à une nuit qui, à première vue, semble destinée à être plus ennuyeuse que d’habitude.