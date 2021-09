Ultron obtient une mise à niveau sur Et si… de Marvel ? affiche 10z virale

]]>]]>

La dernière affiche pour Et si… de Marvel ? a frappé l’interweb, nous donnant un aperçu de l’Ultron amélioré, doté de la pierre d’infini et habité par le corps Vision, comme on le voit dans les derniers plans de l’épisode Party Thor de la semaine dernière; Vérifiez le ici…

Et si… de Marvel ? présente les talents vocaux d’Andy Serkis (Ulysses Klaue), Angela Bassett (Ramonda), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong), Benicio Del Toro (The Collector), Bradley Whitford (Agent John Flynn), Carrie Coon ( Proxima Midnight), Chadwick Boseman (T’Challa), Chris Hemsworth (Thor), Chris Sullivan (Taserface), Clancy Brown (Surtur), Clark Gregg (Agent Coulson), Cobie Smulders (Maria Hill), Danai Gurira (Okoye), David Dastmalchian (Kurt), Djimon Hounsou (Korath), Dominic Cooper (Howard Stark), Don Cheadle (War Machine), Emily VanCamp (Sharon Carter), Evangeline Lilly (La Guêpe), Frank Grillo (Crossbones), Georges St-Pierre (Batroc), Hayley Atwell (Peggy Carter), Jaimie Alexander (Sif), Jeff Goldblum (Le Grand Maître), Jeremy Renner (Hawkeye), John Kani (King T’Chaka), Jon Favreau (Happy Hogan), Josh Brolin (Thanos) ), Karen Gillan (Nebula), Kat Dennings (Darcy), Kurt Russell (Ego), Leslie Bibb (Christine Everhart), Mark Ruffalo (The Hulk), Michael B. Jordan (Erik Killmon) ger), Michael Douglas (Hank Pym), Michael Rooker (Yondu), Natalie Portman (Jane Foster), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Ophelia Lovibond (Carina), Paul Bettany (The Vision), Paul Rudd (Ant-Man) ), Rachel House (Topaz), Rachel McAdams (Christine Palmer), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sean Gunn (Kraglin), Sebastian Stan (Bucky), Seth Green (Howard the Duck), Stanley Tucci (Abraham Erskine) , Taika Waititi (Korg), Tilda Swinton (L’Ancien), Toby Jones (Arnim Zola), Tom Hiddleston (Loki) et Tom Vaughan-Lawlor (Ebony Maw).

Et si… de Marvel ? diffusé le mercredi sur Disney+.

