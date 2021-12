Ulysse propose aux entreprises de nouvelles façons d’acheter et de gérer des licences

La puissante application d’écriture Ulysse a annoncé aujourd’hui une nouvelle façon pour les entreprises et les organisations d’acheter plusieurs licences à la fois et de les gérer facilement.

L’application universelle qui utilise Markdown, la fonction de synchronisation iCloud et le regroupement de feuilles pour fonctionner comme un outil d’écriture tout-en-un complet pour les blogueurs, les scénaristes et toute autre personne qui aime écrire du contenu court ou long propose désormais, en dehors de l’App Store, un meilleur moyen pour les entreprises et les organisations d’acheter et de gérer des licences.

Selon Ulysse, chaque licence est utilisable sur un Mac, un iPad et un iPhone. Seul le processus d’achat est différent car les outils d’écriture restent les mêmes.

« Fournissez à votre équipe l’application d’écriture ultime ! Nous proposons des licences en volume Ulysse en dehors de l’App Store. Ici, vous pouvez acheter plusieurs licences à la fois et distribuer Ulysse aux membres de votre équipe », indique le site Web de l’entreprise.

Récemment, Ulysse a publié une grosse mise à jour de son application Mac avec son intégration iOS avec l’application Raccourcis d’Apple. Non seulement cela, mais il a également introduit:

Vous pouvez désormais lier des feuilles Ulysse à partir de la nouvelle fonctionnalité Quick Note. Amélioration du flux de déverrouillage de la protection par mot de passe d’Ulysse avec Touch ID ou Apple Watch Quick Look. Les aperçus des feuilles dans le Finder et Spotlight sont désormais bien meilleurs. Ajout du raccourci clavier ⌘D pour dupliquer des feuilles ou des groupes

Si vous avez une entreprise ou une organisation, vous pouvez en savoir plus sur l’achat de plusieurs licences à la fois et leur gestion ici.

En rapport:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :