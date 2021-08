Ulysse révise les fonctionnalités de publication de blog et apporte une nouvelle expérience d’objectifs d’écriture quotidiens

in

Ulysse lance aujourd’hui la version 23 de ses applications iPhone, iPad et Mac. Avec cette mise à jour déployée pour tous les utilisateurs, l’application acquiert une nouvelle expérience de publication de blog, des objectifs d’écriture quotidiens, etc.

L’application d’écriture populaire pour Mac, iPad et iPhone a affiné sa fonction de publication de blog. Désormais, les rédacteurs qui possèdent un blog peuvent travailler dans l’application Ulysse et télécharger leurs articles, en quelques clics ou tapotements, sur WordPress, Ghost, Micro.blog et Medium.

« La nouvelle version affine encore la fonctionnalité de publication. Les messages téléchargés sont désormais indiqués par une icône d’avion en papier, ce qui les rend plus faciles à repérer. De plus, les rédacteurs peuvent trouver des détails sur l’état de publication d’un texte dans la barre latérale du tableau de bord ; l’état se synchronise également entre les appareils. Enfin, les utilisateurs ont désormais la possibilité de mettre à jour les publications Ghost précédemment publiées depuis Ulysse. Jusqu’à présent, la mise à jour n’était disponible que pour WordPress.

Ulysse confirme qu’il prévoit d’ajouter un support pour la mise à jour du contenu via son application pour les utilisateurs de Micro.blog dans les mois à venir.

Ulysse veut aussi aider ses utilisateurs à prendre l’habitude d’écrire. Il permet déjà aux écrivains de se fixer un objectif quotidien de mots et de suivre leurs progrès pour l’atteindre. Maintenant, avec la version 23, il y a une refonte du calcul de l’historique des sessions.

« Notre approche originale comportait quelques défauts de conception. De plus, nous devons prendre en compte de nombreux facteurs aberrants, par exemple, lorsque les utilisateurs se synchronisent via iCloud ou collectent du matériel, qui ne devraient pas être pris en compte dans leur objectif d’écriture. C’est pourquoi une profonde réécriture est devenue nécessaire », explique Götz Fabian, le développeur en charge.

Ulysse est une application gratuite qui propose un abonnement pour débloquer toutes ses fonctionnalités. Un abonnement mensuel est de 5,99 $ et un abonnement annuel est de 49,99 $. Les étudiants peuvent utiliser Ulysse à un prix réduit de 11,99 $ par six mois. La remise est accordée depuis l’application.

Pour les abonnés existants, Ulysse 23 est une mise à jour gratuite via l’App Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :