Ulysses ajoute l’intégration des raccourcis et des notes rapides avec la version macOS Monterey, plus

Avec la sortie de macOS Monterey aujourd’hui, Ulysses met à jour ses applications vers la version 24.2, apportant une poignée de nouvelles fonctionnalités telles que l’intégration des raccourcis et des notes rapides.

Ulysse est une puissante application universelle pour les appareils Apple qui aide les utilisateurs à se concentrer sur leurs expériences d’écriture. L’application dispose d’un ensemble d’outils rationalisé qui couvre l’ensemble du processus d’écriture, et elle est également propre et simple à utiliser sur toutes les plateformes.

Avec la version 24.2, voici ses principales fonctionnalités :

Intégration iOS avec l’application Raccourcis d’Apple vers Mac Possibilité de lier des feuilles Ulysse à partir de la fonction Quick Note Nouvelle barre de balisage en bas de l’éditeur Outil de publication Micro.blog amélioré. Il est désormais possible de mettre à jour les articles de blog précédemment publiés à partir d’Ulysse Nouveaux noms de balises de balisage pour améliorer la clarté



Ulysees apporte également un flux amélioré pour déverrouiller les textes protégés par mot de passe, de meilleurs aperçus des feuilles Quick Look dans Finder et Spotlight, ainsi qu’un nouveau raccourci clavier pour dupliquer des feuilles ou des groupes.

L’application vous aide à stocker vos textes de la même manière sur tous vos appareils. vous pouvez créer des ebooks, des DOCX, des PDF et du HTML, et les publier sur WordPress, Ghost et d’autres plateformes de blogs.

Tout ce que vous écrirez est stocké dans la bibliothèque unifiée d’Ulysse. Vous pouvez gérer des projets de toutes sortes et de toutes tailles, qu’il s’agisse de romans, de journaux intimes ou de notes d’étude – ils sont toujours enregistrés et automatiquement synchronisés. Et comme Ulysse offre la parité des fonctionnalités sur macOS et iOS, peu importe où vous êtes ou quand l’inspiration vous vient : tous ses outils et tous vos textes sont toujours à portée de main.

Ulysse nécessite un abonnement pour que les utilisateurs puissent profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Les gens peuvent choisir entre des abonnements mensuels ou annuels, et les étudiants bénéficient d’une remise spéciale.

Tous les forfaits déverrouillent l’application sur Mac, iPhone et iPad et offrent une synchronisation complète. Vous pouvez trouver l’application ici sur l’App Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :